Psychological Bulletin: Недостаток сна ухудшает позитивное мышление и вызывает ощущение несчастья

Исследование, о котором рассказал журнал Psychological Bulletin, подтверждает, что нехватка сна серьезно влияет на способность человека думать позитивно и может вызвать ощущение несчастья. Долгосрочный недосып может привести к ухудшению удовлетворенности жизнью.

Ученые провели мета-анализ 154 исследований, в которых изучалась связь между продолжительностью ночного сна и качеством жизни. Исследования включали разные возрастные группы от 7 до 79 лет и стремились выяснить, как сон влияет на общее благополучие. Результаты указывают на то, что недосыпание может сделать человека менее удовлетворенным жизнью. Недостаток сна приводит к более негативной оценке различных аспектов жизни, таких как отношения и работа, что приводит к изменению субъективного ощущения счастья.

Даже небольшой недосып, всего на один час, может снижать позитивное мышление и эмоциональный тонус. Сокращение нормальной продолжительности сна на три-четыре часа сильно влияет на настроение и удовлетворенность жизнью, согласно экспертам.

Это исследование подчеркивает важность правильного сна для общего благополучия и укрепления позитивного мышления у людей. Ранее было отмечено, что скрытый стресс также может способствовать необоснованным ухудшениям состояния человека, что подчеркивает важность управления стрессом и поддержания здорового сна.