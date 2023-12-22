«Американская болезнь» массовых расстрелов пришла в Европу

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

—

Чешская Республика стала последней из ряда европейских стран, пострадавших от массовых расстрелов, подобных тем, которые стали повсеместными в Соединённых Штатах. По всей видимости, «американская болезнь» теперь заразила Европу, передаёт CNN. По мнению криминалистов, причинами этому могут быть либеральное законодательство, регулирующее приобретение огнестрельного оружия гражданскими лицами, а также прославление убийц, виновных в массовых казнях в социальных сетях.



AP

Днём 21 декабря вооружённый преступник убил по меньшей мере 14 человек и ранил 25 в результате самого смертоносного преступления с применением огнестрельного оружия в Чехии за последние десятилетия. Чешская Республика является последней в ряду европейских стран, пострадавших от массовых расстрелов, подобных тем, которые стали повсеместными в Соединённых Штатах. Однако, по всей видимости, «американская болезнь» теперь заразила Европу, передаёт CNN.

Преступления такого рода уже происходили на европейском континенте. В июне 2022 года преступник убил трёх человек и ранил ещё нескольких в торговом центре в столице Дании Копенгагене. Насилие с применением огнестрельного оружия относительно редко встречается в Дании, где, как полагают, действует одно из самых строгих законодательств об оружии в Европе.

В мае этого года Сербия была потрясена после двух массовых расстрелов, произошедших менее чем за 48 часов. 13-летний подросток убил по меньшей мере 8 детей и охранника в своей школе в Белграде, а всего через день 21-летний молодой человек из автоматического оружия убил 8 человек в селе Дубона, напоминает CNN.

В Сербии широко распространено оружие, но массовые расстрелы, которые ежедневно наблюдаются в США, в этой балканской стране крайне редки. До мая текущего года о школьных стрельбах в Сербии практически ничего не было слышно.

По мнению криминалистов, когда речь идёт о массовых расстрелах в эпоху интернета, существует большой риск подражания преступникам, личности которых прославляются через социальные сети. Подражатели в других странах обращают внимание на возникающий резонанс и хотят повторить злодеяния в надежде прославиться, пишет CNN. Не стала исключением и стрельба в Чехии – правоохранительные органы изучают социальные сети преступника, содержание которых, несомненно, станет частью расследования.

Кроме того, в Чехии относительно либеральные законы об оружии по сравнению с остальной частью Европейского союза. К слову, у пражского убийцы было разрешение на несколько видов оружия. Чтобы приобрести оружие на законных основаниях, необходима официальная лицензия на огнестрельное оружие, для которой потребуется пройти медицинское обследование, экзамен на владение оружием и отсутствие судимостей. Происшествие в Чехии может спровоцировать более масштабные общенациональные дебаты о владении оружием и его ограничении.

В США владение оружием является конституционным правом и распространено гораздо больше, чем в Европе. По данным швейцарского агентства Small Arms Survey (SAS), на каждую сотню американцев приходится 120 единиц огнестрельного оружия. Такого нет ни в одной другой стране мира. По официальным данным, только в этом году в США произошло 642 массовых расстрела, и более 80 случаев произошли в учебных заведениях.