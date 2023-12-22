 

«Американская болезнь» массовых расстрелов пришла в Европу

22.12.2023, 19:35, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Чешская Республика стала последней из ряда европейских стран, пострадавших от массовых расстрелов, подобных тем, которые стали повсеместными в Соединённых Штатах. По всей видимости, «американская болезнь» теперь заразила Европу, передаёт CNN. По мнению криминалистов, причинами этому могут быть либеральное законодательство, регулирующее приобретение огнестрельного оружия гражданскими лицами, а также прославление убийц, виновных в массовых казнях в социальных сетях.


AP

Днём 21 декабря вооружённый преступник убил по меньшей мере 14 человек и ранил 25 в результате самого смертоносного преступления с применением огнестрельного оружия в Чехии за последние десятилетия. Чешская Республика является последней в ряду европейских стран, пострадавших от массовых расстрелов, подобных тем, которые стали повсеместными в Соединённых Штатах. Однако, по всей видимости, «американская болезнь» теперь заразила Европу, передаёт CNN.

Преступления такого рода уже происходили на европейском континенте. В июне 2022 года преступник убил трёх человек и ранил ещё нескольких в торговом центре в столице Дании Копенгагене. Насилие с применением огнестрельного оружия относительно редко встречается в Дании, где, как полагают, действует одно из самых строгих законодательств об оружии в Европе.

В мае этого года Сербия была потрясена после двух массовых расстрелов, произошедших менее чем за 48 часов. 13-летний подросток убил по меньшей мере 8 детей и охранника в своей школе в Белграде, а всего через день 21-летний молодой человек из автоматического оружия убил 8 человек в селе Дубона, напоминает CNN.

В Сербии широко распространено оружие, но массовые расстрелы, которые ежедневно наблюдаются в США, в этой балканской стране крайне редки. До мая текущего года о школьных стрельбах в Сербии практически ничего не было слышно.

По мнению криминалистов, когда речь идёт о массовых расстрелах в эпоху интернета, существует большой риск подражания преступникам, личности которых прославляются через социальные сети. Подражатели в других странах обращают внимание на возникающий резонанс и хотят повторить злодеяния в надежде прославиться, пишет CNN. Не стала исключением и стрельба в Чехии – правоохранительные органы изучают социальные сети преступника, содержание которых, несомненно, станет частью расследования.

Кроме того, в Чехии относительно либеральные законы об оружии по сравнению с остальной частью Европейского союза. К слову, у пражского убийцы было разрешение на несколько видов оружия. Чтобы приобрести оружие на законных основаниях, необходима официальная лицензия на огнестрельное оружие, для которой потребуется пройти медицинское обследование, экзамен на владение оружием и отсутствие судимостей. Происшествие в Чехии может спровоцировать более масштабные общенациональные дебаты о владении оружием и его ограничении.

В США владение оружием является конституционным правом и распространено гораздо больше, чем в Европе. По данным швейцарского агентства Small Arms Survey (SAS), на каждую сотню американцев приходится 120 единиц огнестрельного оружия. Такого нет ни в одной другой стране мира. По официальным данным, только в этом году в США произошло 642 массовых расстрела, и более 80 случаев произошли в учебных заведениях.


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