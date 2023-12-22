В Шарыпово алабай откусил ягодицу чиновнику, пытавшемуся спилить ёлку для города в частном дворе

Заместитель главы администрации города Шарыпово Евгений Резвухин попал в больницу после нападения собаки.

Инцидент произошёл в одном из частных дворов, где чиновник вместе с группой иностранных разнорабочих хотел спилить 52-летнюю ёлку для её водружения на главной площади.

Изначально планировалось закупить ёлку в Бельгии. На эти цели даже выделили 6 млн рублей из городского бюджета, но дерево, как и прошлом году, не добралось до города из-за санкций и прочих форс-мажорных обстоятельств. Поэтому Рябцев по личной инициативе решил спасти праздник и добыть давно приглянувшуюся ему ёлку в одном из дворов. Свидетели показали, что как и рассчитывал замглавы администрации, хозяина дома не было. Позже выяснилось, что как раз в этот момент его решили допросить по делу о хищении дизельного топлива в совхозе «Восход социализма» в 1988 году. Однако все планы спутала большая собака, вылезшая из будки, как только незваные гости обступили ель.

Согласно показаниям свидетелей, алабай полминуты смотрел на пришедших людей и лаял. Потом он бросился в атаку, по несчастью выбрав жертвой именно высокопоставленного городского чиновника. Собака повредила ему мягкие ткани (по информации местных блогеров – откусила часть ягодицы), а затем за шиворот оттащила к дыре в заборе, откуда он и пришёл.

По факту нападения животного на человека возбуждено уголовное дело против его хозяина. Сам Резвухин дал объяснения органам и прессе: он не знал, что ель росла на частной территории, и не ожидал атаки. Его версию подтверждают и в городской администрации – там показывают уточнённые неделю назад планировки, согласно которым этот участок двора принадлежит городу.

Пса пока найти не удалось – согласно первой версии, его могли спрятать соседи, но обыски ничего не дали. Жителей Шарыпово просят не выходить из домов без необходимости и немедленно сообщить властям, если они увидят большую собаку без присмотра.

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