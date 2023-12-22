 

Forbes выяснил поручения Путина после встречи с бизнесом в ноябре

22.12.2023, 18:30, Разное
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Президент РФ Владимир Путин в результате встречи с представителями бизнеса 15 ноября, вынес ряд поручений правительству, направленных на улучшение налоговой политики и создание более благоприятных условий для инвестиций.

Одним из ключевых моментов является возможное введение дифференцированных налоговых ставок на прибыль для компаний, зависящих от их инвестиционной активности. Это предложение направлено на стимулирование инвестиций и развития бизнеса. Президент также поручил правительству и крупнейшим бизнес-объединениям рассмотреть отказ от постоянного повышения налоговой нагрузки и предложить меры для создания стабильных налоговых условий.

Дополнительно, Владимир Путин предложил продлить право на господдержку для крупных инвестиционных проектов с участием иностранных юридических лиц. Также было поручено ограничить раскрытие информации о бенефициарах и косвенных владельцах акций “экономически значимых организаций” и юридических лиц, созданных на основе зарубежных холдингов.

Согласно информации из Forbes, правительству также поручено улучшить механизм создания международных фондов для перевода их в российскую юрисдикцию и обеспечить возможность смены юрисдикции компаниям, которые не могут выйти из реестра в другой стране.

Важным шагом является предложение установить порядок определения размера залога в уголовных делах в зависимости от суммы ущерба от преступления. Также предпринимателям и топ-менеджерам компаний, находящимся под домашним арестом, может быть предоставлена возможность пользоваться порталом “Госуслуги” и передавать полномочия по управлению организациями по доверенности.

Информацию о встрече Владимира Путина с представителями крупнейших российских компаний подтвердило агентство “РИА Новости”. Однако Кремль решил не раскрывать подробности обсуждения на встрече.


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