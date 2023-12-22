 

Американский экономист – европейцы не поддерживают военную пропаганду своих политиков

22.12.2023, 18:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Большая часть Европы по инерции слепо следует за Соединёнными Штатами, и это большая трагедия, заявил американский экономист Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Хотя здесь наконец-то начинают появляться трещины. Ведь если посмотреть на рейтинги одобрения мировых лидеров, там нет ни одного европейского политика с положительным рейтингом. Большинство из них крайне непопулярны.

Мы видим, что новые лидеры, которые приходят к власти в Европе, в Нидерландах, в Словакии, раньше это был Орбан, — они выступают против этой войны на Украине, против помощи, против отправки оружия на Украину. Может ли это оказать какое-то влияние на внешнюю политику США в отношении Украины?

ДЖЕФФРИ САКС, американский экономист: Конечно, это оказывает влияние. Один Орбан заблокировал официальное одобрение следующего пакета помощи Евросоюза. Фицо в Словакии присоединится к этому делу. 

Правительство в Нидерландах ещё формируется, но партия, которая победила на выборах, как вы уже сказали, Вилдерс, выступает против предоставления дальнейшей помощи. Конечно, новое польское правительство, скорее всего, решительно настроено на увеличение финансовой и военной поддержки Украины. 

Весь процесс затягивается, но большая часть Европы делает всё возможное, чтобы слепо следовать за Соединёнными Штатами. Это настоящая трагедия. Хотя очевидно, что уже начинают появляться трещины в этом основании. 

Поражает вот что. Если посмотреть на рейтинги одобрения мировых лидеров на одном сайте, который публикует еженедельные отчёты, там нет ни одного европейского лидера, у которого был бы чистый положительный рейтинг одобрения. Большинство из них невероятно непопулярны. 

Шольц, ммм… Гар Стёре в Норвегии, Макрон, — чрезвычайно непопулярны. Их пропаганда войны не получает общественной поддержки. В Европе нет никого, кто имел бы чистый положительный рейтинг одобрения в этой группе натовских подпевал. Даже близко нет. 

Рейтинги продолжают падать. Посмотрите только на Шольца в Германии. Это ведь крах общественной поддержки. И в Соединённых Штатах у Байдена нет никакой общественной поддержки в отношении его внешней политики.  

Дата выхода в эфир 22 декабря 2023 года.  


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