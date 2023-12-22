 

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил признаки традиционных ценностей на одной из экзопланет

22.12.2023, 17:33, Разное
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Американский астрофизик из Техасского национального университета Яков Рубинштейн заявил, что при повторном анализе фотоснимков, полученных с телескопа «Джеймс Уэбб» его командой были обнаружены первичные признаки традиционных ценностей на некоторых экзопланетах.

В дальнейшем информация была подтверждена при помощи масс-спектрометрии и радиолокационного анализа. Соответствующая статья была опубликована в журнале «Nature».

Автор описывает в статье 12 экзопланет земного типа, на которых при помощи астрофотометрии удалось найти высокие нравственные идеалы, созидательный труд и стабильность. Это первые в истории человечества зафиксированные проявления ценностных ориентиров за пределами пояса Койпера.

Однако статья уже была неоднократно раскритикована именитыми учеными-демократами со всей Америки. В частности ими уже были выдвинуты обвинения в нарушении принципов справедливой выборки, отсутствия чёткости в описании понятия «традиционные ценности». По традиции астрофизика обвинили в сексизме и поддержке Израиля.

2023 год был очень продуктивным для мировой астрономии – так, в июне отечественные учёные открыли планету с океанами из водки, перевернув мировые представления о космическом пространстве и целях его исследования.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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