 

Рабочие места в Америке того не стоят — сенатор США призвал прекратить финансирование кровопролития на Украине

22.12.2023, 17:13, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Сенатор США Рон Джонсон призвал Вашингтон признать реальность и перестать финансировать конфликт Украины с Россией. По его убеждению, с каждым днём исход противостояния обещает быть всё более неблагоприятным для США, при этом люди продолжают гибнуть. Джонсон также возмутился риторикой американских политиков, подчёркивающих, что американцы не гибнут в опосредованной войне с Россией, а финансирование Киева помогает американской экономике.

РОН ДЖОНСОН, сенатор США: С каждым днём гибнет всё больше украинцев и мобилизованных россиян — говорю это без злорадства, — а Украина всё больше разрушается. Так прекратите это. Прекратите подливать масла в огонь. Мне неприятно говорить это, но исход конфликта мне не понравится. Никому из нас он не понравится. Но с каждым днём этот исход обещает быть всё хуже, хуже и хуже.

Осознайте эту реальность. Если в Вашингтоне и есть проблемы, они связаны с отрицанием реальности. Я бы назвал это главной проблемой либерализма — они отрицают  реальную природу человека. Но в этом случае мы просто отказываемся признавать реальное положение вещей: мы ведём опосредованную войну с Россией, но страдают украинцы и мобилизованные россияне. А мы так бойко рассуждаем о том, что «ну, американцы же не умирают». Господи, но другие-то умирают. Это вас не задевает?

Мне кажется порочным, оскорбительным, когда люди заявляют: «Ну, знаете, плюс в том, что большая часть из этих 60 миллиардов долларов пойдёт на создание рабочих мест в Америке». Не думаю, что рабочие места в Америке стоят того, чтобы разрушить ради них страну и устраивать кровопролитие.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.


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