 

Владимир Путин заканчивает год «на высокой ноте»

22.12.2023, 17:13, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Российский лидер ведёт себя уверенно, и для этого есть все основания. Успех его войск на фронте укрепляет влияние Владимира Путина, который наверняка победит на следующих выборах. Положение Украины, напротив, становится всё отчаяннее и вызывает сомнения среди союзников в том, необходимо ли дальше её поддерживать, пишет The Washington Times.


AP

Российский лидер ведёт себя уверенно и демонстрирует убеждённость, что в новом году инициатива будет на его стороне. Его украинский коллега находится настороже, сталкиваясь с растущими вопросами о том, не движется ли его страна по необратимому пути к поражению, пишет The Washington Times.

По словам издания, Киев, хвалёное контрнаступление которого не оправдало надежд, ждёт, пока США и Европейский союз предоставят ему очередной пакет крайне необходимой финансовой и военной помощи. При этом остаются серьёзные сомнения, что Украина сможет долго продержаться без посторонней поддержки.

В то же время Владимир Путин завершает год «на высокой ноте». Прочность его власти не вызывает сомнений, и он наверняка одержит победу на выборах, продлив свои полномочия на новый шестилетний срок, считает The Washington Times.

События на фронте усиливают положение российского президента. Его армия укрепляет свои позиции, накапливает запасы и наращивает ресурсы, давая понять, что готова перейти в наступление, отмечает издание.

Несмотря на всю помощь, предоставленную Украине Западом, войска Москвы уже добились значительных успехов. Они давят на ВСУ в районе Купянска и продвигаются к нескольким ключевым городам Донецкой области, подчёркивается в статье.

Конгресс США ушёл на каникулы, так и не одобрив новый пакет помощи Киеву в $61,4 млрд, предложенный Белым домом. Представители администрации Байдена продолжают говорить, что непреклонно поддерживают Украину, и настаивают, что «Путин потерпит неудачу». Но успехи российской армии и трещины в поддержке Запада говорят о том, что ситуация изменилась, обращает внимание The Washington Times.


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