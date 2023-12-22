Что-то красное, кружевное или блестящее: подборка идей для праздничных нарядов на разные мероприятия

Близятся новогодние праздники, наступает пора корпоративов. Многие модницы задумываются о том, какой оригинальный наряд подобрать им для праздничного вечера. Стилисты предлагают достаточно простые и интересные рекомендации, как эффектно выглядеть на корпоративе.

Красный – универсальный выбор для праздничного образа

Для корпоратива или новогоднего праздника красный наряд станет классическим выбором. Можно выбрать однотонный вязаный топ в сочетании с юбкой-карандашом. Также привлекательно смотрится красное платье средней длины, обладающее необычной текстурой и дополненное многочисленными декоративными украшениями. Яркий оттенок неизменно привлекает внимание, при этом такой образ будет классическим, элегантным и стильным.

Пиджак поверх бюстгальтера

Если вы открыты для смелых экспериментов, выберите на Новый год интересный вариант с классическим черным бюстгальтером, поверх которого надевают стильный пиджак. Такой образ одновременно элегантен, вызывающ и привлекателен. В настоящее время стиль с нижним бельем под пиджаком или топом особенно популярен. Необходимо лишь дополнительно утеплиться и подобрать правильное пальто или теплую зимнюю куртку. Такой образ универсален и подходит как для романтического свидания, так и для корпоратива или новогоднего праздника.

Стильный образ с искусственным мехом

Несмотря на тренд к откажу от меха и кожи, что объясняется активной позицией зоозащитников, наряды из искусственного меха не теряют своей популярности. Если пышные шубы не в тренде, то стильные кожаные пальто с вставками из искусственного меха остаются элегантными и роскошными. Такой образ легко сочетается с высокими кожаными ботфортами и приталенной водолазкой. Этот наряд подходит как молодым девушкам, так и зрелым женщинам, придавая им стильный и роскошный вид.

Блестки на одежде

Сегодня популярными стали различные вечерние платья с многочисленными блестками и соответствующими декоративными украшениями. Например, можно сочетать матовый костюм с босоножками и пайетками, используя при этом различные стразы и блестящие камни в качестве украшений. Этот нейтральный образ отлично подходит для тех, кто предпочитает классический спокойный стиль и не любит ярких нарядов.

Помните об украшениях, которые придадут элегантности вашему образу

В моде массивные украшения, в том числе изысканные серьги или многослойные ожерелья. Такую бижутерию можно сочетать как с классическими костюмами, так и с яркими платьями и необычными нарядами. При этом найти подходящий вариант украшений, которые гармонично дополнят деловой костюм или длинное роскошное платье, не так просто.

В моде широкие брюки

Достаточно интересным вариантом для необычного образа на корпоративе и новогоднем празднике являются широкие брюки. Это классический выбор, а девушка в такой одежде будет выглядеть неизменно элегантно и стильно. Широкие брюки отлично сочетаются с топами и короткими пиджаками. Такой вариант подходит для девушек с различными типами фигур. В особенности этот стиль понравится тем женщинам, которые предпочитают строгие классические наряды и не любят выделяться из толпы.

Необычные брюки карго

Брюки карго неизменно пользуются популярностью на протяжении последних нескольких лет. Они считаются повседневным вариантом, но при этом можно подобрать такую одежду под стильный верх, создавая интересный романтический образ. В частности, выполненные из кожи или атласа брюки карго отлично сочетаются с кашемировыми свитерами, создавая шикарный и неподражаемый образ.

Кожаная одежда всегда в моде

Одежда из натуральной и искусственной кожи всегда остается в моде. Это касается не только курток, плащей и пальто, но и брюк, а также легких топов. Такой выбор особенно подходит тем девушкам и женщинам, которые не боятся экспериментировать и хотели бы привлечь к себе внимание. Кожаные брюки, выполненные из искусственной или натуральной кожи, можно носить как днем, так и ночью. Это идеальный элемент для праздничного гардероба, такие брюки отличаются универсальностью использования. На праздник или свидание их можно сочетать с туфлями на каблуке и пиджаком, а для офиса – с лоферами и большим свитером.

Домашняя одежда как роскошное платье

Сегодня в моде необычный стиль, который предполагает использование практически домашней одежды в качестве наряда на выход. Это своего рода стилизация под пижаму или банный халат, но при этом такая одежда не только стильная, но и оригинальная. В данном случае важно правильно подобрать цветовую палитру, предпочтение отдавая зеленому, белому и красному. Также эффектно смотрится красный бархат и изумрудный атлас, которые помогают создать эффектный стильный образ.

Присмотритесь к платьям-комбинациям

Можно также выбрать необычные платья-комбинации для корпоратива и новогоднего праздника. Они одновременно элегантные и позволяют создать нежный и женственный образ. Если ранее считалось, что такие наряды пользовались популярностью в девяностых годах прошлого века, то сегодня они все так же востребованы. К платьям-комбинациям со сборками по бокам можно подобрать длинное легкое пальто или плащ. Это роскошный и женственный образ, который неизменно будет привлекать взгляды окружающих.

Деловой костюм на праздничный вечер

В прошлом считалось, что костюм-тройка для женщин уместен исключительно в деловой обстановке. Однако сегодня такая одежда неизменно популярна, ее часто выбирают для различных мероприятий, включая корпоративы. Рекомендуется обратить внимание на костюм-тройку белого цвета, который особенно выигрышно смотрится на девушках со смуглой кожей. Это роскошный и элегантный образ, при этом такая одежда обеспечивает тепло и комфорт. В частности, деловой костюм-тройка на корпоративе эффектно дополнит стиль дам в возрасте.

Оригинальные праздничные платья металлического оттенка

Необычным способом привлечь внимание к своему образу и выбранному наряду является выбор платьев и одежды, которые обладают необычным металлическим оттенком. Этот стильный образ можно подчеркнуть массивной обувью черного или телесного цвета, а также различными украшениями из металла, такими как необычные клатчи и сумочки. Отличным дополнением будут массивные украшения из серебра или золота, придающие образу еще больше изыска.

Элегантное платье-блейзер

Любителям классики можно порекомендовать платье-блейзер — отличный вариант для праздничной вечеринки. Это стильное платье можно сочетать с замшевыми ботфортами выше колена. Также интересно смотрится такой выбор одежды с мотоциклетной курткой и замшевой сумкой-мешком. Это классический образ, который подчеркивает чувство вкуса, нежность и женственность девушки.

Роскошные наряды изумрудного цвета

В прошлом изумрудный цвет редко встречался на праздничных вечеринках. Однако сегодня роскошные элегантные платья из кашемира или атласа в этом оттенке неизменно популярны. Можно подобрать изумрудно-зеленый верх, который отлично прекрасно сочетается с красной кофточкой или водолазкой. Это праздничный, свежий и нежный образ, неизменно привлекающий внимание. К тому же можно выбрать костюмы с удлиненными брюками в изумрудном цвете, дополнив свой стиль остроконечными туфлями и оригинальной шляпкой.