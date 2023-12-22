Мнение: О верной жене из элитной модельки… Секрет пленительного счастья?

Многие спрашивают, почему я пишу #пробаб только «плохое»?

Разве нет в них ничего хорошего, доброго, красивого в конце концов?

Что ж, вот душещипательная #история одного мезальянса с хорошим концом (и даже не одним).

Начиналась она для главной героини почти как сказка соотечественника Шарля Перро про Золушку. Бедное и голодное детство, тяжёлый и презираемый труд, а ещё — прекрасный принц и стоящая на пути к нему злобная мачеха будущая свекровь. Но мы взрослые люди, а потому хорошо понимаем, что подобные вводные — совсем не преграда для предприимчивой #женщины с мозгами и сиськами: при любых раскладах Судьбы она к личному счастью «грудью дорогу проложит себе».

Дочь наполеоновского офицера Жанетта-Полина Гебль стала сиротой в 9 лет: её отца убили и ограбили какие-то «борцы за свободу» во время командировки для закупки фуража у крестьян. Семья нуждалась, но затем мать написала прошение Наполеону Бонапарту и надоумила маленькую дочурку, как правильно подать его императору. В итоге девочка получила и достойную пенсию, и хороший урок. Позже трюк с личным прошением царствующей особе она повторит ещё не раз — в другой стране, при иных обстоятельствах, но с неизменным успехом, причины которого, впрочем, уже вряд ли будут невинными.

Обладая музыкальным слухом и хорошим вокалом, Полина видела себя на сцене. Но мать заявила, что дворянской девушке не место на грубых подмостках. И… отправила дочь в модистки (зато в Париж). Профессия эта, по энциклопедическим словарям, была чисто женской, но в реальности носила флёр двусмысленности. По бумагам, её представительницы умели сотворить «из ничего» шляпку и украсить платье, чтобы светские дамы блистали на балах, но по факту… В современных терминах этих девушек можно было бы назвать «манекенщица» или, если угодно, «модель», хотя они и не дефилировали на подиуме (ну, разве что на о-о-очень особых показах). Зато был неиллюзорный шанс отхватить богатого муженька.

Впрочем, в Париже дела у Полины Гебль не особо заладились, и в 23 года она заключила «контракт с модным домом Дюманси, который в то время делал блестящие дела в Москве». Там ей наконец-то улыбнулась удача в лице коренного москвича — молодого и богатого поручика Ивана Анненкова, чей особняк располагался неподалёку от салона «Дюманси». Наследник огромного состояния, он немало страдал от капризов своей властной, жестокой и взбалмошной матери, а потому искал утешения в делах амурных. Впрочем, так поступали в то время большинство молодых людей, независимо от «страданий» и прочих семейных драм.

В общем, эти двое встретились. Начался обычный по тем временам лёгкий роман, который Иван Анненков поначалу счёл пикантной интрижкой, ну а Полина — тем самым шансом. Но как перевести банальный адюльтер в законный брак, когда амантов разделяла социальная, финансовая и даже возрастная пропасть: на момент знакомства юному повесе было 23, а француженке стукнуло 25 и как невеста она была уже «перестарок». Здесь точно нужно нечто большее, чем знание французского языка и французского поцелуя.

Полина Гебль нашла необычный ход к сердцу суженого. Летом 1825 года Иван Анненков отправился в Пензу на ярмарку с крупной суммой казённых денег для закупки лошадей. Скорее всего, Полина об этом знала и… отправилась по стопам своего кавалера — как бы для выездной торговли в должности старшего продавца «Дюманси». Там молодые люди «случайно» встретились и авантюрный роман перерос в криминальный. Якобы модистка проведала, что лихие люди сговорились обчистить в карты неопытного поручика и, чтобы предотвратить его проигрыш, позор и опалу, она в назначенный для игры вечер продержала Ивана Анненкова у себя, проявив недюжинное искусство… гм… собеседника. А наутро «доверенный человек» рассказал пылкому юноше о тайном заговоре против него и роли m-le Pauline в спасении офицерской чести. «Иван был очень тронут и остался мне признательным», — позднее напишет Полина Гебль в мемуарах.

Что ж, это стало последней каплей. После ярмарки молодые люди отправились в небольшое путешествие по дворянским владениям фамилии Анненковых, где Полина забеременела, а Иван предложил ей тайно обвенчаться. Дело было уже на мази, но в последний момент спасовал священник, узнав, что новобрачная не крещена в православную веру: этот момент она по незнанию упустила. Впоследствии героиня будет уверять, что это она «сама отказалась венчаться без благословения матери жениха». Как бы то ни было, из начавшейся в июле краткой поездки молодые в ноябре вместе вернулись в Москву, причём интересного положения Полины не видел уже только слепой. Ситуация для неё несколько осложнилась: вместо того, чтобы просто поставить будущую свекровь перед фактом создания новой крепкой ячейки дворянского общества и начать готовить её к «умиротворяющей» роли бабушки, нужно было уламывать и обхаживать разъярённую мать, внезапно узревшую, что сыночка вырос (и опозорил семью ужасным во всех смыслах мезальянсом).

Но — несчастье помогло. На календаре стоял 1825 год. Иван Анненков был одним из активных участников кружка декабристов — и 14 декабря 1825 года его судьба, как и жизнь его близких, разломалась напополам. К слову, на Сенатской площади молодой офицер был со своим взводом, охраняя… законную власть от бунтовщиков. То есть, ему можно было вменить максимум «недоносительство». Но все товарищи по Южному обществу дружно поведали следствию о бунтарских словах поручика, а сам новый император, Николай I, лично допросив Ивана Анненкова, пообещал сгноить его в кандалах. Что уж там на самом деле не поделили эти #мужчины, Бог весть.

Для матери Ивана Анненкова арест сына стал тяжёлым ударом, и тут Полина Гебль не упустила шанса. Не сразу, но она всё же нашла путь к сердцу капризной и властной #женщины, то рассказывая о хлопотах по смягчению участи её сына, то говоря о будущей внучке, то — уже после родов — всячески показывая маленькую Александру Ивановну. И если в конце 1825 года Анна Ивановна знать не желала эту французскую «авантюрьеру», то год спустя она уже устраивала бал-маскарад, чтобы отвлечь фактическую невестку от грустных дум. Которые стали ещё грустнее оттого что «прекрасный принц» — такой сюжетной линии не было ни в одной версии сказки о Золушке — сам превратился «в тыкву». По решению суда Иван Анненков был лишён дворянства и чинов, а также приговорён как государственный преступник к вечной каторге (позднее её заменили 20-летней, а ещё позже срок сократили до 15 лет).

Но оставался ещё один нюанс: дочь Александра, потенциальная наследница нехилого состояния Анненковых с долей в одну седьмую. Если её узаконить, официально признать — все страдания окупятся сторицей. Первым делом Полина Гебль крестила свою дочь по православному обряду и перешла в православие сама. Затем она принялась хлопотать о разрешении на венчание с «осужденным преступником Анненковым», чтобы признать их общее дитя законным. А после этих двух шагов можно было уже и подумать о восстановлении наследственных прав Александры Ивановны, тем более, что бабушка была не только не против, но обеими руками за.

Вспомнив детство, Полина Гебль настрочила прошение императору. Вопреки правилам того времени, оно было написано по-французски и подано лично в руки. Николай I, однако, проявил неслыханное великодушие к спутнице того, кого некоторое время назад лично пообещал «сгноить». Он не только удовлетворил просьбу бывшей модистки, но распорядился выдать ей 3000 рублей — годовой оклад генерал-губернатора, между прочим, — на дорогу к суженому. Какие таланты тут проявила m-me Pauline, остаётся лишь гадать: сама она скромно указала в мемуарах, что государь «трижды ко мне приложился». Наверное, владение французским языком сыграло ключевую роль…

Более того, впоследствии Полина Гебль, став уже к тому времени Прасковьей Егоровной Анненковой, снова попросит императора о «небольшом одолжении» — и снова получит просимое. По её ходатайству, осужденному Ивану Анненкову вернут 60 тысяч рублей, которые были изъяты у него при аресте. На проценты с этих денег, положенных в банк, семья будет безбедно жить в Сибири после того, как с государственного преступника снимут кандалы и позволят перейти на поселение в Иркутской губернии.

Но это будет потом, а пока окрылённая Полина Гебль, оставив дочь на попечении бабушки, но взяв с собою «крепкую девку» из анненковских дворовых для утешения узников — впоследствии та будет жаловаться на «усталость» от этого оброка — полетела к суженому со скоростью фельдъегеря. Примчалась. Обвенчалась. И… начала обустраивать скромный сибирский быт. Но это уже совсем другая #история — обычная для золушек после свадьбы.

Полина Гебль и Иван Анненков прожили вместе почти полвека. Нажили семерых детей: вообще-то на сносях Прасковья Егоровна побывала аж 18 раз, но не все роды прошли благополучно, а некоторые новорожденные умерли во младенчестве. Дворянский чин им вернули после смерти Николая I, тогда же они переехали в Нижний Новгород. Жили скромно, в небольшом двухэтажном особняке, сохранившимся до наших дней. И прислуга у них была… небогатой. Иван Александрович служил при губернаторе, пять раз избирался уездным предводителем дворянства — по правилам, даже три срока на этом посту давали классный чин, — и занимал должность председателя Нижегородского съезда мировых посредников. Прасковья Евгеньевна вела домашнее хозяйство. По вечерам Анненковы подолгу сидели в гостиной, он на диване, она на кушетке, с рукоделием. Много молчали…

И вот, однажды утром 14 сентября 1876 года Прасковья Егоровна не проснулась. Ей было на тот момент 76 лет и 4 месяца. Иван Александрович, всю жизнь ходивший под каблуком у супруги, пережил её на год с небольшим. По воспоминаниям детей, он до последнего вздоха считал, что ему выпала самая счастливая судьба.

Так в чём же секрет их «пленительного счастья»?

В талантах и навыках опытной #женщины?

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