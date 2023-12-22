 

Собянин сообщил об отражении попытки подлета беспилотника к Москве

22.12.2023, 15:50, Новости дня
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В подмосковном городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего в направлении столицы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На место падения обломков дрона прибыли сотрудники экстренных служб. Они осматривают место происшествия.

“На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет”, – подчеркнул Собянин.

Во вторник, 19 декабря, силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Одинцовском городском округе. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее атаки БПЛА отразили в районе Подольска, Наро-Фоминском и Богородском городских округах Московской области.


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