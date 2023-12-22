Россияне, вступившие в ЛГБТ до 1 декабря 2023 года, смогут рассчитывать на амнистию

Россияне, вступившие в международную экстремистскую организацию «ЛГБТ»* до 1 декабря 2023 года, смогут рассчитывать на амнистию при условии деятельного раскаяния и сотрудничества со следствием.

Госдума приняла соответствующий закон последним в 2023 году перед уходом на каникулы.

В российском парламенте существует традиция – финальный принятый закон перед новогодними праздниками должен быть позитивным и жизнеутверждающим, своего рода подарком обществу. Так, в 2022 году малоимущим семьям разрешили собирать дикорастущие грибы для личного пропитания, а в 2021 году Дума декриминализовала хранение маломощных (детских игрушечных) раций без разрешения от спецслужб и выпустила из колоний 266 несовершеннолетних преступников, осужденных за владение подобными изделиями.

На этот раз парламентарии решили сделать некоторые послабления для одумавшихся экстремистов. Чтобы получить амнистию, необходимо будет до 1 марта 2024 года добровольно явиться в органы и написать явку с повинной, а также предоставить следствию всю информацию о своих кураторах и подчинённых (если имелись) в рамках ЛГБТ.

* Организация ЛГБТ и её ячейки запрещены на территории Российской Федерации

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