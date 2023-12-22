Прекращение поддержки Windows 10: Большой объем электронного мусора и выбор новых устройств

План корпорации Microsoft по прекращению поддержки операционной системы Windows 10 может привести к утилизации около 240 млн персональных компьютеров (ПК), большинство из которых попадут на свалки. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Canalys Research.

Эксперты предсказывают, что масса электронных отходов от такого количества техники составит около 480 тыс. тонн, что эквивалентно общему весу 320 тыс. автомобилей. Хотя большинство ПК могут продолжать работать в течение многих лет после прекращения поддержки операционной системы, в Canalys считают, что спрос на устройства без обновлений безопасности окажется низким.

Ранее Microsoft обещала выпускать обновления безопасности для Windows 10 до октября 2028 года, но это потребует подписки по нераскрытой цене. Если стоимость расширенной поддержки предыдущего поколения Windows будет отражать прошлые тенденции Microsoft, то переход на новые устройства окажется более выгодным. А старые компьютеры, вероятно, окажутся на мусорных полигонах, подчеркивают аналитики.