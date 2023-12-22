Бизнес все чаще замечает ограничения для собственного развития

Оптимизм предпринимателей в РФ сменился более реалистичной оценкой возможностей развития бизнеса в условиях экономического перегрева, как свидетельствуют исследования настроений как малых, так и крупных компаний. Они сообщают о снижении инвестиционной активности, и основные препятствия для развития бизнеса включают дефицит кадров, неопределенность на рынке и высокие затраты на заемное финансирование.

Согласно данным “Мониторинга состояния бизнеса в России”, проведенным на базе опроса 5,8 тыс. компаний и подготовленным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, на конец 2023 года среди предприятий наблюдается адаптация к условиям, а серьезные проблемы из-за санкций испытывают 19% предприятий. Почти 60% компаний оценивают ситуацию в экономике и внутри своих компаний как, как минимум, удовлетворительную. Тем не менее, только 40% опрошенных компаний занимаются активным развитием, в то время как остальные сталкиваются с нехваткой ресурсов (49%) или деградацией бизнеса (11%). Главными барьерами для развития компаний являются дефицит кадров (45%), неопределенность экономической ситуации (33%), государственная экономическая политика (20%), высокие заемные ставки (32%) и недостаточный внутренний спрос (28%).

Исследование также показывает, что ситуация в промышленности более благоприятна, где 56% предприятий активно занимаются развитием бизнеса. Это обусловлено успешным импортозамещением, которое поддерживается различными программами государственной поддержки. Однако промышленность также более уязвима перед новыми вызовами, такими как низкая доступность займов (45% промышленников отмечают это как основную проблему) и дефицит кадров (56%). Индексы промышленного оптимизма и прогнозов промышленности Института Гайдара также продемонстрировали негативную коррекцию.

С другой стороны, сектор малых и средних предприятий (МСП) продолжает замедлять свою деловую активность. Ужесточение денежно-кредитной политики стало одной из главных причин этого замедления, с общим спросом на кредитование, который снизился до минимума с апреля 2022 года, когда ключевая ставка составляла от 17% до 20%. Снижение выручки также стало распространенным явлением, с 32% предпринимателей сообщающих о его уменьшении. Ожидания по сбыту также пессимистичны: рост выручки ожидают всего 23% компаний (минимум в 2023 году). Ограниченный доступ к финансовым ресурсам также оказывает негативное воздействие на инвестиционные программы, с увеличением инвестиций всего в 19% компаний (минимум с февраля) и сокращением в 8% (максимум). В первой половине года оптимизм бизнеса был связан с ожиданиями роста потребительской активности, но сейчас предприниматели стали более прагматичными, учитывая, что, несмотря на высокий спрос, аналитики ожидают его ослабления вместе с остальной экономикой.

Заместитель министра экономики Татьяна Илюшникова отмечает, что спрос МСП на инвестиционные кредиты по-прежнему сохраняется, но во второй половине года ведомство зафиксировало его снижение на фоне роста ключевой ставки.

Общий объем финансовой поддержки в 2023 году, включая гарантийные и кредитные программы в рамках национального проекта для МСП, составил 1,5 трлн рублей. В 2024 году ведомство планирует сохранить эти объемы.