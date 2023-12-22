 

Собянин выделил дополнительные средства для помощи в реабилитации инвалидов

22.12.2023, 14:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Столица выделит горожанам с инвалидностью дополнительные компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

В 2023 году средства реабилитации в натуральной форме получили 170 тысяч москвичей. Компенсацию за самостоятельное приобретение – 45 тысяч. До конца года выплату получат еще 18 тысяч человек.

Из миллиона проживающих в Москве инвалидов 50 тысяч – дети. Город выделяет технические средства реабилитации или компенсирует затраты на их покупку.

Приобрести средства реабилитации можно с помощью электронного сертификата. С 2021 года получение услуги доступно в дистанционном формате на портале mos.ru.

В перечень ТСР входят коляски, ортопедическая обувь, протезы конечностей, устройства для чтения. Всего – 550 видов изделий.

Москва ежегодно обеспечивает ТСР 230 тысяч горожан с инвалидностью.

В начале декабря Собянин утвердил постоянные выплаты на приобретение льготных лекарств. Речь идет о препаратах для пациентов с индивидуальной непереносимостью и больных диабетом и муковисцидозом.

Ранее мэр Москвы принял решение об индексации социальных выплат. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличится до 24,5 тысячи рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Собянин: Более 72 тыс магазинов и кафе украсили к Новому году в Москве

22.12 / Промзону “Южный порт” ждет масштабное преобразование

22.12 / На востоке Москвы откроют ФОК с тремя бассейнами

22.12 / Туристические инфоцентры Москвы подготовили новогоднюю программу

22.12 / Байден понятия не имеет, как улучшить жизнь американцев

22.12 / WSJ: Организовать убийство Евгения Пригожина якобы поручил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

22.12 / Украинцы в Германии не хотят становиться “пушечным мясом”

22.12 / Европе так нужна дешёвая российская сталь, что её исключили из санкционного пакета

22.12 / Политика Байдена в отношении конфликта на Украине потерпела крах

22.12 / Конфликт на Украине, и кризис в Газе сказались на предпраздничных закупках немцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика