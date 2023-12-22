 

Apple увеличила производство MR-гарнитуры Apple Vision Pro и планирует выпустить их на рынок в феврале 2024 года

22.12.2023, 13:50, Разное
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Компания Apple увеличила производство MR-гарнитуры Apple Vision Pro и планирует выпустить их на рынок в феврале 2024 года. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в цепочках поставок Apple.

Производство новой гарнитуры активно идет на китайских предприятиях и продолжается уже несколько недель. Согласно источникам, цель заключается в том, чтобы устройства, предназначенные для партнеров, были готовы к концу января 2024 года, а их официальный дебют в розничной торговле запланирован на следующий месяц.

В среду Apple отправила электронные письма разработчикам ПО с призывом “подготовиться” к выходу Vision Pro, предоставив новейшие инструменты разработки. Этот шаг является еще одним признаком приближающегося релиза.

Согласно Bloomberg, запуск продукта станет одним из самых сложных для Apple за долгое время, требующим разработки новых стратегий продаж. Гарнитура состоит из индивидуальных компонентов, которые необходимо собрать и упаковать непосредственно в магазине. Кроме того, правильное ношение Vision Pro на голове пользователя критически важно для правильного отображения контента и предотвращения ощущения излишней тяжести.

Ожидается, что в начале 2024 года Apple проведет мини-презентацию, на которой представит более подробную информацию о продажах Vision Pro.


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