 

KICT: южнокорейские инженеры планируют собирать дома из железобетонных модулей

22.12.2023, 13:50, Разное
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Инженеры из Корейского института гражданского строительства и строительных технологий (KICT) разработали новую методику для быстрого создания модульных зданий, используя готовые строительные блоки из железобетона. Это важное исследование было опубликовано на официальном веб-сайте института.

Новая технология предполагает использование готовых элементов из железобетона, что позволяет производить до 80% конструкции на заводе. После этого компоненты просто доставляются на стройплощадку и устанавливаются в заданном порядке.

Этот метод не только сокращает количество строительной пыли и отходов, но также обеспечивает возможность переработки модулей или их использования в других проектах, что содействует охране окружающей среды. Основным строительным элементом в панельных домах такого типа является П-образный блок, состоящий из двух стен и пола.

Процедура сборки таких зданий выглядит следующим образом: сначала устанавливаются П-образные модули, затем в них вставляются заполняющие модули, сверху монтируется кровля, и затем собираются лестницы и коридоры.

Эти быстросборные дома могут использоваться для строительства временного жилья в зонах стихийных бедствий, для постройки корпусов госпиталей, военных баз и казарм, а также для размещения малоимущих граждан.


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