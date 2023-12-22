 

Space.com: орбитальный модуль Pono поможет снизить захламление ближнего космоса

22.12.2023, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стартап Privateer, основанный совместно с сооснователем Apple Стивом Возняком, представил инновационный орбитальный модуль Pono с потенциалом для коммерческого использования. Этот модуль может помочь компаниям избежать необходимости запускать собственные космические аппараты и, следовательно, снизить уровень космического загрязнения, как рассказали представители Privateer порталу Space.com.

Мориба Джа, главный научный сотрудник Privateer, подчеркнул, что, подобно усилиям по минимизации одноразового пластика, они стремятся к уменьшению числа одноразовых спутников. Pono представляет собой модель, которая может сделать спутники многоразовыми.

Ученые видят в Pono космический аналог Uber и других схожих сервисов, основанных на совместном использовании ресурсов. Этот модуль оборудован мощным периферийным компьютером, способным обрабатывать сложные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Pono способен наблюдать за Землей, определять риск орбитальных столкновений и выполнять маневры уклонения. Кроме того, он используется для сбора данных о космическом движении и создания карт маршрутов в околоземном пространстве.

Первый экземпляр Pono был успешно запущен на орбиту 1 декабря с использованием ракеты компании SpaceX Falcon 9.

Этот значимый шаг отмечает рост интереса к сокращению космического мусора и разработке более устойчивых методов использования космического пространства.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Apple увеличила производство MR-гарнитуры Apple Vision Pro и планирует выпустить их на рынок в феврале 2024 года

22.12 / KICT: южнокорейские инженеры планируют собирать дома из железобетонных модулей

22.12 / «Чудо-остров, чудо-остров, жить на нём легко и просто» – на Занзибаре открыли памятник Владимиру Шаинскому

22.12 / Мнение: О плохой геймификации современных школ

22.12 / Притворится бабушкою бот — и никто от смерти не уйдет

22.12 / Печень, сардины, древние злаки: лучшие продукты, содержащие максимальное количество полезных для организма человека минералов

22.12 / Мнение: Кто входил в банду оборотней из ФСБ?

22.12 / Доказано англосаксонское происхождение поляков и чехов

22.12 / Скандалы: Все по Достоевскому

22.12 / Приморский край оказался на грани необычайно холодной погоды впервые за последние 20 лет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика