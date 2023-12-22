Space.com: орбитальный модуль Pono поможет снизить захламление ближнего космоса

Стартап Privateer, основанный совместно с сооснователем Apple Стивом Возняком, представил инновационный орбитальный модуль Pono с потенциалом для коммерческого использования. Этот модуль может помочь компаниям избежать необходимости запускать собственные космические аппараты и, следовательно, снизить уровень космического загрязнения, как рассказали представители Privateer порталу Space.com.

Мориба Джа, главный научный сотрудник Privateer, подчеркнул, что, подобно усилиям по минимизации одноразового пластика, они стремятся к уменьшению числа одноразовых спутников. Pono представляет собой модель, которая может сделать спутники многоразовыми.

Ученые видят в Pono космический аналог Uber и других схожих сервисов, основанных на совместном использовании ресурсов. Этот модуль оборудован мощным периферийным компьютером, способным обрабатывать сложные алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обучения. Pono способен наблюдать за Землей, определять риск орбитальных столкновений и выполнять маневры уклонения. Кроме того, он используется для сбора данных о космическом движении и создания карт маршрутов в околоземном пространстве.

Первый экземпляр Pono был успешно запущен на орбиту 1 декабря с использованием ракеты компании SpaceX Falcon 9.

Этот значимый шаг отмечает рост интереса к сокращению космического мусора и разработке более устойчивых методов использования космического пространства.