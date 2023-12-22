Печень, сардины, древние злаки: лучшие продукты, содержащие максимальное количество полезных для организма человека минералов

Современному человеку доступно огромное количество БАДов. Казалось бы, нет ничего проще, чем купить в аптеке волшебную таблетку и восполнить дефицит минералов в организме. Но диетологи утверждают, что полезные вещества, полученные из пищи, усваиваются организмом гораздо лучше, чем синтетические. Поэтому следует добавить в свой рацион продукты, особенно богатые минералами.

Йогурт и сыр

Молочные продукты относятся к числу наиболее популярных источников кальция. Это вещество необходимо для работы нервной системы и сердца, для поддержания здоровья костной системы. Хорошим способом увеличения потребления кальция и других минералов (калия, фосфора, цинка и селена) является включение в свой рацион высококачественных молочных продуктов, таких как йогурт и сыр. А если вы страдаете непереносимостью лактозы, источником данного минерала для вас станут бобовые, орехи и зелень.

Сардины

Жирные морепродукты, такие как сардины, богаты жирными кислотами и минералами. В то же время в них меньше ртути, чем в крупной рыбе. В этом продукте содержится больше всего кальция, железа, магния, фосфора, калия и селена. Одна банка сардин обеспечивает до 100% суточной нормы этих веществ.

Ягоды

Ягоды богаты витаминами, минералами и питательными веществами. Они способствуют укреплению иммунитета и могут снизить риск многих возрастных заболеваний. Клубника, голубика, ежевика и малина – одни из вкуснейших и ценнейших ягод с точки зрения содержания минералов.

Ягоды – отличный источник марганца, магния и калия. В частности, марганец влияет на метаболические процессы, на энергетический обмен. Кроме того, этот минерал необходим для развития и поддержания крепких костей и соединительных тканей, а также для выработки антиоксидантов, защищающих клетки от окислительного повреждения.

Авокадо

В авокадо содержится много клетчатки, витамина С, витамина Е, калия, меди и витамина К. Этот набор полезных веществ обеспечивает мощную профилактику сердечно-сосудистых заболеваний и перепадов артериального давления.

Какао

Популярность какао сохраняется еще с незапамятных доколумбовых времен. Это не только вкусный, но и невероятно полезный продукт, содержащий большое количество жизненно важных веществ. Чтобы увеличить потребление минералов, попробуйте добавлять какао в коктейли, перекусывать темным шоколадом или посыпать йогурт кусочками какао-зерен.

В какао и продуктах, полученных из него, особенно много магния и меди. Магний необходим для многих процессов, включая выработку энергии, контроль уровня сахара в крови. Он также регулирует нервную функцию и кровяное давление. Медь необходима для метаболизма глюкозы, усвоения железа и образования красных кровяных телец.

Моллюски

Моллюски (такие как устрицы, мидии) богаты белком и полезными жирами, а также являются концентрированным источником минералов (селена, цинка, меди, железа). Шесть устриц среднего размера обеспечивают примерно четверть суточной нормы потребления селена и железа, а также 100% нормы меди и цинка. Для людей с риском развития дефицита цинка моллюски – разумный выбор, поскольку они содержат большое количество этого важного минерала.

Фасоль

Фасоль известна своим высоким содержанием клетчатки и белка. Но далеко не все знают, что это настоящий кладезь кальция, магния, железа, фосфора, калия, марганца, меди и цинка. Но есть одна важная загвоздка.

Помимо самих питательных веществ фасоль также содержит антинутриенты, способствующие снижению усвоения этих самых питательных веществ. Чтобы нейтрализовать их действие и повысить биодоступность минералов из фасоли, обязательно замачивать ее минимум на 12 часов и подвергать термической обработке до полной готовности.

Яйца

Практически все витамины и минералы, необходимые человеческому организму, присутствуют в яйцах в небольших количествах (включая кальций, железо, калий, цинк, марганец, витамин Е, фолиевую кислоту и многие другие). Особую ценность представляет желток. Начинать утро с яйца – правильное решение.

Древние злаки

Древние злаки, в том числе просо амарант, сорго и киноа, обладают рядом полезных свойств для здоровья. Они являются основой рациона питания многих культур, в том числе в Китае, Индии, Африке и на Ближнем Востоке. Теперь они набирают популярность в западных странах. Они более питательны и содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, чем более распространенные злаки, такие как кукуруза, рис и современная пшеница, поскольку обычно подвергаются меньшей обработке в процессе производства.

Овощи семейства крестоцветных

Этот тип овощей очень богат витаминами, жирными кислотами и минералами. Регулярно употребляя брюссельскую капусту, мангольд, брокколи, цветную капусту, кресс-салат, вы можете снизить риск хронических заболеваний (в частности, тех, которые считаются возрастными).

Сера, содержащаяся в овощах семейства крестоцветных, особенно важна для функционирования клеток, синтеза ДНК, детоксикации и выработки организмом глутатиона (мощного антиоксиданта). Также в этих продуктах в больших количествах содержится калий, магний, кальций и марганец.

Печень

Во многих случаях в мясных субпродуктах больше питательных веществ, чем в мясе. Например, печень является источником витаминов группы В, железа, цинка. Также в ней присутствует тиамин, который помогает предотвратить разрушение зубной эмали и ухудшение памяти.

Орехи и семена

Орехи и семечки богаты белком, полезными жирами, клетчаткой, витаминами и минералами. В них особенно много магния цинка, марганца, меди, селена и фосфора. Конечно, орехи и семена в основном рекомендуется есть именно как источник магния. Например, четверть стакана тыквенных семечек (28 грамм) обеспечивает около половины суточной нормы магния. Если говорить об одном бразильском орехе, он обеспечивает 174 процента суточной нормы селена.