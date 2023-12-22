Мнение: Кто входил в банду оборотней из ФСБ?

В понедельник рассказал об аресте Александра Ушакова из отдела М Управления ФСБ по Москве и Московской области. И о том, что могут рассказать следствию в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, подчиненные Ушакова – оперативники Алексей Царев и Сергей Манышкин, отправленные под домашний арест.

А сегодня появилась информация, что Ушакову предъявлено обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (часть 3 статья 210 УК РФ) и три эпизода покушения на получение взяток (статьи 30 и 290 УК РФ). В переводе на простой язык: под прикрытием своих должностных полномочий Ушаков организовал банду….

Мне интересно, кто по версии следствия еще входил в преступное сообщество Ушакова? Просматриваются ли там судьи? А организаторы и исполнители скоропостижно завершившейся атаки, о которой я рассказал в понедельник?

В общем, что еще остается нам, простым блогерам? Только наблюдать за развитием событий. Будем наблюдать.

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