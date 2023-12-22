WSJ: Организовать убийство Евгения Пригожина якобы поручил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Гибель основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина при крушении самолета была убийством, которое поручил организовать секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных спецслужб и бывшего офицера российской разведки.

По словам собеседников издания, Патрушев еще летом 2022 года начал предупреждать Владимира Путина о растущем влиянии Пригожина. Однако тогда, заявили они, президент России оставил предупреждения без внимания, тем более ЧВК «Вагнер» добивалась успеха на «специальной военной операции» в Украине.

Бывший офицер российской разведки утверждает, что все изменилось в октябре 2022 года после того, как Пригожин позвонил Путину и «в грубой форме» пожаловался на нехватку боеприпасов. Этот разговор слышал Патрушев, который затем воспользовался им, чтобы убедить Путина дистанцироваться от Пригожина, который, по мнению секретаря Совбеза, стал опасным и перестал уважать авторитет Кремля.

Последующие жалобы Пригожина на снабжение и в том числе публичные конфликты с военным руководством России Путин игнорировал, не отвечая на звонки главы ЧВК, пишет WSJ. В июне 2023 года, когда Пригожин начал мятеж, Патрушев «взял управление на себя», утверждается в материале.

По данным источников WSJ, глава Совбеза звонил офицерам, симпатизирующим Пригожину и просил их убедить главу ЧВК «Вагнер» прекратить мятеж. Также Патрушев искал посредников для разрешения конфликта в соседних странах. Помимо Александра Лукашенко (который в итоге и стал таким посредником), это был президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

После окончания мятежа Патрушев приступил к разработке плана убийства. По словам источников издания из западных спецслужб, Путину позже показали эти планы, и он не стал возражать. 23 августа глава ЧВК ждал в аэропорту «Шереметьево», пока его самолет проверят и подготовят к вылету. Именно в этот момент под крыло заложили небольшую бомбу, утверждают собеседники WSJ в западных спецслужбах.

Через полчаса после взлета на высоте примерно 8500 метров бомба взорвалась. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Кремль свою причастность к гибели Пригожина отрицает.