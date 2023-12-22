Байден понятия не имеет, как улучшить жизнь американцев

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Байден и его люди без устали пытаются убедить американцев, что байденомика — лучшее, что с ними случалось. Якобы это как изысканное вино, которое со временем делается только лучше, удивляются ведущие Fox News. Но избиратели-то видят, что с приходом Байдена жить стало тяжелее. Зарплаты ниже, инфляция и цены — выше. Американцы понимают, что в 2024-м ничего не наладится, потому что Байден просто не знает, как сделать их жизнь лучше.

Ко мне присоединяется Брайан Бренберг, соведущий телевизионного шоу Big Money на Fox Business. Брайан, они продолжают считать, что это проблема обмена информацией, да? Что же они на самом деле имеют в виду? Что говорят избиратели, что говорят люди?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ, ведущий Fox Business: Да, Байден всё повторяет: «Ну почему вы до сих пор не поняли?! Почему вы до сих пор не оценили байденомику, как изысканное вино, которое со временем становится только лучше». Но избиратели-то знают, что со временем она становится не лучше, а хуже.



Со временем всё становится менее доступным по цене, дома становятся всё более недосягаемыми, и правительство становится всё больше со временем. Речь о бюрократах, которых никто не избирал, но они контролируют вашу жизнь. Давайте поговорим о газовых плитах и печах, посудомойках и об автомобилях, которые вы можете или не можете водить.



Именно поэтому, когда они смотрят на 2024 год, они понимают, что лучше-то не будет. Этот парень не знает, как сделать жизнь лучше. Всё что он умеет, это жаловаться на то, что остальным из нас надоел тот путь, по которому он нас ведёт.

Кстати, обожаю, как люди Байдена пытаются перевернуть байденомику, и Карин Жан-Пьер сделала это снова сегодня. Смотрите.

КАРИН ЖАН-ПЬЕР, пресс-секретарь Белого дома: Когда президент пришёл в эту администрацию, экономика была в штопоре. Это так. Данные говорят, что сейчас экономика находится в лучшем положении. Но я понимаю, мы понимаем, что американцы просто не ощущают этого прямо сейчас. Именно поэтому мы продолжаем говорить про мусорные сборы.



Мусорные сборы?!!! Мусорная экономика. Вот такая у них великая идея, чтобы поставить американский народ снова на ноги, Брайан? Президентство мусорных сборов?

БРАЙАН БРЕНБЕРГ, ведущий Fox Business: Да! Это безумие! Слушайте, кому-нибудь нравятся мусорные сборы? Нет! Кто-нибудь думает, что президент должен заниматься мусорным сбором? Нет! Наша экономика была в штопоре?! Боже мой, процентные ставки были ниже нынешних, цены на горючее ниже нынешних, зарплаты росли быстрее, инфляция ниже.



Лора, эти ребята… Всё что они могут, это переворачивать с ног на голову. Но американцы не могут с помощью этого жить и содержать свои семьи. Именно поэтому в этих опросах они говорят: дайте нам уже что-то другое, что угодно. Предпочтительно капитализм. Что-то, что создаёт возможности, а не множит бюрократию.

Что ж, тот факт, что реальные зарплаты, реальная прибыль упали по сравнению с тем временем, когда Байден приносил присягу… Даже Нэйт Сильвер, известный либерал, ввязался в перепалку со всеми этими прогрессистами, кажется, это было на выходных. Он сказал: «Ребята, да вы не понимаете, у людей нет такого количества располагаемого дохода, потому что всё стало гораздо дороже. Именно поэтому Байдена смывают в туалет. Ну и по другим причинам».

Брайан, приятно было увидеть тебя. С наступающим Рождеством!

Дата выхода в эфир 20 декабря 2023 года.