Скандалы: Все по Достоевскому

Почему русские либералы так ненавидят Россию?

«Одна из характерных черт русского либерализма — это страшное презрение к народу. Русскому народу ни за что в мире не простят желания быть самим собою. Все черты народа осмеяны и преданы позору: вера, кротость, подчинение воле Божией. Для либералов русский народ — “косная масса, немая и глухая, устроенная к платежу податей и к содержанию интеллигенции”». 150 лет прошло, а слова Федора Михайловича так и не утратили своей злободневности.

На днях Министерство юстиции РФ опубликовало единый реестр иностранных агентов. В списке 493 позиции — физические лица, СМИ, некоммерческие организации, различные фонды. Несмотря на возражения некоторых иноагентов, каждый из них по праву заслужил место в этом реестре.

Чтобы убедиться в этом, достаточно зайти в соцсеть Х (бывший Твиттер) и ненадолго погрузиться в информационную повестку российской политэмиграции. 20 минут ознакомления с опусами личностей вроде Максима Каца у любого россиянина, который не ненавидит Родину, вызывают рвотные позывы и желание покинуть площадку навсегда. Такую концентрацию ненависти, грязи, неприкрытого экстремизма и русофобии в одном месте найти непросто.

Но еще однозначнее ситуацию сделало недавнее разоблачение двух ранее популярных в России литераторов — Дмитрия Быкова и Бориса Акунина. С ними обоими от имени Зеленского и других представителей украинской власти пообщались знаменитые Вован и Лексус. Оба «миротворца», ранее выступавшие против любых военных действий и призывавшие к миру, заявили своим собеседникам, что ничего не имеют против убийства русских. Акунин при этом даже согласился с утверждением «хороший русский — мертвый русский». Оба признались в финансировании ВСУ и пожелали победы Украине.



«Саморазоблачение литераторов Зильбертруда и Чхартишвили — это булгаковская история. “Вован и Лексус” выступили совершенно как Коровьев и Бегемот — позвонили советским писателям от имени товарища Сталина и Поскребышева, то есть Зеленского и Ермака, и два Берлиоза — тщеславных холуя, мечтающих о внимании начальства, — бросились рассказывать дорогому, любимому руководству о том, как они ненавидят Россию, желают ее распада на сто частей, ждут штурма Мариуполя и хотели бы перевести гонорары от эпопеи “Кавалер Золотого Сала” на армейские нужды “тарасов”», — написал об этом публицист Дмитрий Ольшанский.

Однако неправильно будет думать, что такие Быковы и Акунины вырастают сами по себе. Их воспитанием, в том или ином виде, всегда занимаются наши «зарубежные партнеры». Особенно преуспели в этом Британия и США. Еще до начала конфликта с Украиной 2013 году эти государства создали в Россию целую сеть организаций и «лидеров мнений», которые активно и совершенно открыто вели подрывную и антигосударственную деятельность. Всех этих «воинов света» регулярно приглашали в посольства, где в открытых беседах рассказывали, как правильно «шатать режим».

После начала СВО большинство иноагентов и предателей сменили место жительства и продолжили «жечь глаголом» уже из-за рубежа. Однако основную ценность для своих хозяев они утратили. Поэтому посольства начали активный поиск новых оппозиционеров на территории РФ.

В начале декабря посольство Великобритании провело «рождественскую встречу» с кандидатами, которых лично отбирал посол Найджел Кесси, Правда, самой известной фигурой из этого списка оказалась некая «бьюти-блогер», (на самом деле — просто начинающий визажист), Марина Демиденко, которая уже в одном шаге от попадания в список иноагентов, а, возможно, и в реестр экстремистов.

Акунина и Быкова уже вычеркнули из российской реальности. Их книги изымают из продажи, а люди предпочитают не упоминать о знакомстве или связях с ними. В мирное время это, конечно, было недопустимым. Но сейчас, когда война Запада против России постепенно набирает обороты, иного быть не может. Предатели родины должны получать по заслугам.

Михаил Комраков