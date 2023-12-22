 

Приморский край оказался на грани необычайно холодной погоды впервые за последние 20 лет

22.12.2023, 10:19, Разное
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Приморский край оказался на грани необычайно холодной погоды впервые за последние два десятилетия. Это информация от Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Примгидромет), цитируемая РИА Новости.

По словам Примгидромета, аномалии холодов охватили почти всю область Приморья. “Аномально холодная погода регистрируется практически по территории всего Приморского края. (Аномалии) были на 34 станциях — такого не было последние лет 20. С точностью можно сказать, что последние 20 лет на всей территории Приморья не было настолько холодно,” – рассказали в Примгидромете.

В связи с этим на территории региона объявлено штормовое предупреждение, включая и Владивосток, где температура опустилась на 7-12 градусов ниже климатической нормы. Однако синоптики обещают, что с приходом зимнего солнцестояния 22 декабря начнется переход холодного воздушного массы к более теплой. Скоро температура должна подняться.


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