Врач-терапевт о негативном воздействии майонеза на организм

Регулярное употребление майонеза может вызвать хроническое воспаление и преждевременное старение предупреждает врач-терапевт Полина Лепилова. Этот совет она дала в интервью с «Лентой.ру». Майонез, широко используемый в новогодних салатах, таких как “селедка под шубой”, “мимоза” и “оливье”, содержит много растительного масла, уксуса, яичных желтков, горчицы, сахара и соли, что может негативно сказаться на здоровье.

Майонез имеет и полезные свойства благодаря витаминам Е и К, но он также богат калориями и жирами. Врач-общей практики Татьяна Захарова подчеркивает, что майонез может быть полезен, но необходимо контролировать его употребление, особенно при соблюдении диет с ограничением жиров и калорий.

Самодельный майонез может представлять риск из-за сырого яичного желтка, который часто используется в его приготовлении. Однако коммерческий майонез, как правило, безопасен, так как изготавливается из пастеризованных яиц. Кислоты, такие как уксус и лимонный сок, содержащиеся в майонезе, способствуют защите от бактерий. Но при самостоятельном приготовлении майонеза следует пастеризовать яйца при температуре 140°F в течение 3 минут, чтобы предотвратить риск заражения сальмонеллой.

Важно помнить, что выбор майонеза должен соответствовать вашим целям в питании. Низкоуглеводным или кетогенным диетам можно позволить умеренное употребление майонеза, учитывая, что он содержит полезные ненасыщенные жиры. Масло, использованное в рецепте майонеза, также играет важную роль в его полезности. Оливковое или авокадо масло могут быть хорошими альтернативами.