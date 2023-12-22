Россия заняла 102 место по скорости мобильного интернета

Россия отошла от топ-100 стран с самой высокой скоростью мобильного интернета, переместившись с 99-го места на 102-е место всего за год. Эта информация была представлена компанией Ookla и опубликована в газете “Известия”.

Однако стоит отметить, что ухудшение показателей не свидетельствует о падении качества мобильной связи в России. Этот сдвиг связан скорее с глобальными тенденциями, такими как массовое внедрение технологии 5G на мировом рынке. Сети пятого поколения обещают более высокую скорость, хотя их пока не внедряют в России.

За последний год РФ уступила Узбекистану (99-е место), Индонезии (100-е место) и Тунису (101-е место). Странами с самым быстрым мобильным интернетом стали Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт.

Для наглядного сравнения, средняя медианная скорость доступа в интернете в ОАЭ составляет почти 325 Мбит/с, в то время как в РФ она чуть менее 24 Мбит/с.

Таким образом, падение в рейтинге скорости мобильного интернета в РФ скорее всего временное явление, обусловленное глобальными технологическими тенденциями.