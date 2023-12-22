Das Erste – украинцы в Германии не хотят становиться пушечным мясом

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Проживающие в Германии украинцы обеспокоены заявлением министра обороны о том, что они должны явиться на военную службу, пишет немецкий телеканал Das Erste. Многие покинули страну из-за нежелания идти на фронт и не видят смысла возвращаться сейчас, потому что не умеют воевать и не хотят становиться пушечным мясом.



АР

Евгений Лесник знал, что так будет, с самого начала, рассказывает немецкий телеканал Das Erste. «Это просто разговоры», — уверен председатель ассоциации S.O.S. Ukraine e.V. в Штутгарте. Он живёт в Германии уже много лет и заботится о своих соотечественниках с самого начала российской военной спецоперации на Украине. «Мы собираем пожертвования и отправляем продукты питания, одежду и медицинское оборудование прямо на передовую», — рассказывает Лесник. Совсем недавно они даже доставили машину скорой помощи.

Украинцы, живущие в Германии, со многими из которых он поддерживает связь, были не так спокойны, как он сам, когда немецкие СМИ сообщили об интервью с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

В сообщении буквально говорилось: «Украинцев пригодного возраста от 25 до 60 лет в Германии и других странах следует попросить явиться в призывные пункты вооружённых сил». Министр говорил о приглашении. Однако он дал понять, что будут применены санкции, если кто-то не откликнется на это приглашение.

Это известие обеспокоило Александра (имя изменено). Александр приехал в Германию около полутора лет назад из бывших восточных районов Украины. Он живёт с женой и шестью детьми в небольшом городке на юге страны. После войны, по его словам, он хотел бы вернуться домой. Но сейчас? «Все эти месяцы я жил в надежде, что снова вернусь домой. Я никогда не собирался уезжать за границу. И я хочу вернуться домой. Но я не уверен, что это реально», — признаётся он.

Дома, на родине, на него оказывается сильное давление со стороны государства, замечает Александр. «Предпринимается много шагов, чтобы студенты возвращались, чтобы женщины возвращались. Они говорят, что дома всё не так плохо». В эту картину вписывается и то, что они также хотят вербовать солдат за границей. «Но я не думаю, что какой-либо армии в мире нужны солдаты, которые не готовы воевать».

«Какой смысл сейчас возвращать нас сюда и отправлять на фронт?» — спрашивает другой украинец, с которым побеседовал телеканал Das Erste. Сержио Штернберг работает в Штутгарте в компании по перевозке грузов. Он говорит, что все, кто находится в Германии, ясно дали понять, что не хотят воевать. «Вы просто станете пушечным мясом. Поможет ли это? Нет».

Руди Фридрих — управляющий директор ассоциации Connection e.V., которая поддерживает отказников и дезертиров по соображениям совести. Он считает, что предполагаемая вербовка солдат за рубежом — это, прежде всего, тактический ход со стороны Украины: «Я думаю, что главной целью предложения было оказать давление на украинскую общину за рубежом». Своеобразный призыв к патриотизму. Министр обороны Умеров заявил: «Выступать за свою страну и служить ей — это не наказание. Это честь».

Фридрих обеспокоен подобным развитием событий. «Существует признанное право человека на отказ от военной службы по соображениям совести. Но с начала войны оно перестало соблюдаться на Украине, — отмечает он. — Есть люди, которых отправили в тюрьму или призвали на службу и отправили на фронт из-за их отказа». Таким образом, украинские мужчины бегут и уклоняются от службы в армии.

Министерство обороны Украины впоследствии заявило, что слова министра были неверно истолкованы. Глава департамента прессы и информации Министерства обороны объяснил, что акцент в заявлении был смещён. Министр сказал, что необходимо подчеркнуть важность службы в армии для украинцев за рубежом, однако «механизм призыва в армию» сейчас не обсуждается, пишет Das Erste.