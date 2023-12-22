РАН объяснила промедление в признании астрологии лженаукой «неблагоприятным положением Водолея»

Российская Академия Наук не признавала астрологию лженаукой на протяжении 30 лет, поскольку для принятия такого документа не складывалось благоприятного положения небесных светил, объяснил замглавы комиссии РАН по лженауке академик Борис Манохин.

Только сейчас, когда Венера и Юпитер вошли в созвездие Водолея, это решение стало возможным и научно обоснованным.

Ретроградное положение планет в Водолее препятствует принятию судьбоносных для науки решений, пояснил Манохин. В такие моменты рекомендуется ждать как следует и обдумывать свои действия, чтобы не испортить себе карму поспешными и недальновидными решениями.

С 1991 года в Водолее поочерёдно пребывали ретроградные Меркурий и Сатурн, а в те короткие периоды, когда их там не было, в России случались либо финансовые кризисы, либо выборы президента. В декабре 2023 года впервые сложилась ситуация, когда стране благоприятствуют находящаяся в Водолее Венера и Юпитер, который к тому же находится в сильной позиции в шестом доме.

– Мы в точности следуем лучшим известным научным практикам, в соответствии с открытиями Нострадамуса и Парацельса, – говорит академик. – Накануне заседания, где мы объявили о низвержении астрологии из сонма наук, мы провели спиритический сеанс и проконсультировались с нашим отцом-основателем – академиком Кругляковым. Он похвалил нас и даже не стал обижаться за то, что мы опять его призвали. Уверены, решение будет исправно исполняться не только государственными органами, но и научными сообществами любых дхарм по всей России.

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