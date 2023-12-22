Первый беспилотный полет Cessna Caravan компании Reliable Robotics с грузом

Самолет Cessna 208, известный как Cessna Caravan и принадлежащий компании Reliable Robotics, успешно совершил первый в истории беспилотный полет с грузом. Об этом пишет телеканал CNN.

Генеральный директор компании Роберт Роуз объяснил, что выбор пал на эту модель, поскольку она является одной из самых распространенных в мире. На момент 2023 года было выпущено более трех тысяч экземпляров. Однако самолет Caravan имеет свои ограничения: он способен летать на меньших высотах и в более неблагоприятных погодных условиях, чем многие современные крупные самолеты. Именно поэтому автоматизация играет важную роль в обеспечении безопасности его эксплуатации, пояснил Роуз.

Беспилотный полет был успешно осуществлен из аэропорта Холлистер в Северной Калифорнии и продолжался 12 минут. Система беспилотного управления включала удаленного оператора, который управлял самолетом с земли. Компания отмечает, что такой оператор должен иметь ту же квалификацию, что и пилот обычного грузового самолета.