Уборщик в школе Флориды утверждает, что снял призрака на видео

События, произошедшие в средней школе Кинг во Флориде, привлекли внимание пользователей Сети после того, как опубликовали видео, на котором уборщик утверждает, что «призрак» следовал за ним.

Этот инцидент вызвал немалый ажиотаж, так как школа когда-то была построена на месте старого кладбища, пишет Daily Star.

На записи видно, как уборщик, обращаясь к красному воздушному шару, сообщает, что ощущает его преследование. Стоит отметить, что кадры демонстрируют, как воздушный шар самостоятельно двигается и следует за уборщиком по коридорам школы. На долю секунды также промелькнула темная фигура, что добавило загадочности этому происшествию.

Очевидец, снявший видео, не смог скрыть свои эмоции и в ужасе убежал с места происшествия. Более того, уборщик утверждает, что подобные явления происходили и со многими его бывшими коллегами.

Сообщается, что на территории средней школы Кинг ранее было обнаружено бывшее кладбище, на котором в период с 1940 по 1950-е годы было захоронено от 250 до 268 человек. В отчетах говорится, что это место было отмечено в акте школьного округа, но со временем о нем забыли.

Пользователи Интернета также обратили внимание на это загадочное событие, призывая охотников за привидениями вмешаться и разгадать эту тайну. Как результат, данное видео набрало огромное количество просмотров. Представители школы никак не комментировали этот случай.