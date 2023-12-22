Мнение: О новогодних «подарках»… Отъём вкладов начинается?

Накануне нынешний российский президент Владимир #Путин внезапно прервал плавный ход рутинного заседания Совета по нацпроектам. Причина?

Гм…

Ну что вы, как дети, право слово. И так всё ясно. Более того, вполне официально разъяснено. Дескать, глава государства покинул ответственное мероприятие по очень веской причине. Чтобы… пообщаться с девочкой Ксюшей, чьё желание он обязался исполнить в рамках пиар-акции в верхах «Ёлки желаний».

Пообщались.

Владимир Путин узнал у Ксюши, почему она хочет стать журналистом, и посоветовал подавать информацию честно, открыто и прозрачно. «Так, чтобы люди для которых ты будешь это делать были реально в курсе происходящих событий и могли сами давать оценки на основе той самой правдивой информации».

А вот о чём глава государства не сказал, но по поводу чего уже можно делать оценки.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что его ведомство планирует привлечь средства граждан в размере 40 трлн руб. для инвестиций в экономику. Что удивительно, эта сумма примерно совпадает с прогнозируемым объёмом банковских депозитов россиян к концу текущего года. Аналитики называют цифры 41-43,5 трлн руб. И это исторический максимум.

Вы любите такие совпадения?

Вот и я не очень.

Так что вопрос напрашивается.

Уж не задумало ли правительство наполовину добровольно, наполовину принудительно конвертировать частные #сбережения в государственные займы?

А затем — что?

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