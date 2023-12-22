В США приостановлены продажи Apple Watch Series 9

Комиссия по международной торговле США ввела запрет на продажи умных часов Apple Watch в связи с проигранным патентным спором с компанией Masimo.

В данном случае речь идет о патенте, касающемся технологии установления уровня насыщения крови кислородом. В Apple, как отмечает агентство Bloomberg, намерены отключить функцию определения кислорода в крови на уровне программного обеспечения, однако представители Masimo подчеркнули, что такого шага для снятия запрета недостаточно.

Если в ближайшие несколько дней президент Соединенных Штатов Джо Байден не наложит вето на решение USITC, начиная с 25 декабря продажи Apple Watch 9 и Apple Watch Ultra 2 на территории страны будут запрещены. В Apple уточнили, что девайсы, реализованные до обозначенной даты, никакие ограничения не коснутся.