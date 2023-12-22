Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарные календари на 2024-й год

Традиционная подборка тоталитарных календарей на 2024-й год.

Как обычно, выбираем понравившийся, распечатываем и вешаем дома или на работе.

https://swalker.ru/news/4379-totalitarnye-sovetskie-kalendari-na-2024-god.html – по ссылке можно скачать все эти календари в высоком разрешении для печати

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