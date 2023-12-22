 

Рупор кремлевской пропаганды: Тоталитарные календари на 2024-й год

22.12.2023, 4:40, Разное
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Традиционная подборка тоталитарных календарей на 2024-й год.
Как обычно, выбираем понравившийся, распечатываем и вешаем дома или на работе.

https://swalker.ru/news/4379-totalitarnye-sovetskie-kalendari-na-2024-god.html – по ссылке можно скачать все эти календари в высоком разрешении для печати

Источник: Colonel Cassad


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