 

FAZ – конфликт на Украине, и кризис в Газе сказались на предпраздничных закупках немцев

22.12.2023, 4:15, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Предрождественские закупки немцев не оправдали надежд Немецкого объединения розничной торговли (HDE). Только некоторые магазины перед праздниками показывают рост продаж, в целом немцы потратят на подарки на 5–6% меньше, чем в прошлом году, пишет глава HDE, Штефан Гент в комментарии для Frankfurter Allgemeine. По его мнению, конфликт на Украине и кризис Газе снижают потребительский настрой немцев. Это сказывается даже на интернет-торговле, впервые снизятся даже онлайн-покупки.

За несколько дней до праздника в центре Кёльна в среду на первый взгляд не наблюдается умеренности при покупках. Но цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей.

ШТЕФАН ГЕНТ, глава HDE: На самом деле это был очень плохой старт. Затем был небольшой рост, особенно по субботам в крупных городах было более оживлённо. Но подводя итог, следует сказать, что наши ожидания, к сожалению, не оправдались, показаны отрицательные результаты. Конечно, типичные рождественские отделы, такие как часы, украшения и игрушки, а также книги, книжные магазины да данные момент имеют позитивную конъюнктуру и получат выгоду от рождественских продаж, но в целом, однако, на более сдержанном уровне, чем в прошлом году. В реальности мы даже ожидаем падения от 5 до 6% в стоимости рождественских закупок в этом году из-за роста цен.

Причинами остаются продолжающиеся боевые действия РФ на Украине, конфликт на Ближнем Востоке, но также политические решения. Даже в онлайн-торговле в этом году можно наблюдать неопределённость, пишет Гент.

ШТЕФАН ГЕНТ, глава HDE: Мы отчётливо видим, что то же самое относится и к онлайн-покупкам в Интернете. Это те же самые потребители, которые в настоящее время неуверены в себе, которые экономят, которые также не делают покупок и в Интернете. Однако сегодня уровень электронной коммерции в Интернете на 40% выше, чем в 2019 году. То есть мы все стали гораздо более цифровизированными, сидим в сети. Но в 2023 году мы впервые переживём стагнацию и даже небольшой спад интернет-продаж. В первую очередь из-за этой потребительской неуверенности и кризисной ситуации.

В краткосрочной перспективе до наступления следующего года, возможно, будет ещё один или несколько всплесков походов магазинам, которые смогут привести к увеличению продаж. Такова надежда, однако, прежде всего объединение рассчитывает на 2024 год.

Дата публикации 21 декабря 2023 года.


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