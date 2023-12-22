FAZ – конфликт на Украине, и кризис в Газе сказались на предпраздничных закупках немцев

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Предрождественские закупки немцев не оправдали надежд Немецкого объединения розничной торговли (HDE). Только некоторые магазины перед праздниками показывают рост продаж, в целом немцы потратят на подарки на 5–6% меньше, чем в прошлом году, пишет глава HDE, Штефан Гент в комментарии для Frankfurter Allgemeine. По его мнению, конфликт на Украине и кризис Газе снижают потребительский настрой немцев. Это сказывается даже на интернет-торговле, впервые снизятся даже онлайн-покупки.

За несколько дней до праздника в центре Кёльна в среду на первый взгляд не наблюдается умеренности при покупках. Но цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей.

ШТЕФАН ГЕНТ, глава HDE: На самом деле это был очень плохой старт. Затем был небольшой рост, особенно по субботам в крупных городах было более оживлённо. Но подводя итог, следует сказать, что наши ожидания, к сожалению, не оправдались, показаны отрицательные результаты. Конечно, типичные рождественские отделы, такие как часы, украшения и игрушки, а также книги, книжные магазины да данные момент имеют позитивную конъюнктуру и получат выгоду от рождественских продаж, но в целом, однако, на более сдержанном уровне, чем в прошлом году. В реальности мы даже ожидаем падения от 5 до 6% в стоимости рождественских закупок в этом году из-за роста цен.

Причинами остаются продолжающиеся боевые действия РФ на Украине, конфликт на Ближнем Востоке, но также политические решения. Даже в онлайн-торговле в этом году можно наблюдать неопределённость, пишет Гент.

ШТЕФАН ГЕНТ, глава HDE: Мы отчётливо видим, что то же самое относится и к онлайн-покупкам в Интернете. Это те же самые потребители, которые в настоящее время неуверены в себе, которые экономят, которые также не делают покупок и в Интернете. Однако сегодня уровень электронной коммерции в Интернете на 40% выше, чем в 2019 году. То есть мы все стали гораздо более цифровизированными, сидим в сети. Но в 2023 году мы впервые переживём стагнацию и даже небольшой спад интернет-продаж. В первую очередь из-за этой потребительской неуверенности и кризисной ситуации.



В краткосрочной перспективе до наступления следующего года, возможно, будет ещё один или несколько всплесков походов магазинам, которые смогут привести к увеличению продаж. Такова надежда, однако, прежде всего объединение рассчитывает на 2024 год.

Дата публикации 21 декабря 2023 года.