 

Ученые установили, что болезнь Альцгеймера искажает восприятие времени

22.12.2023, 3:15, Разное
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Как сообщает издание Scientific Reports, результаты исследования, проведенного итальянскими учеными, показали, что у людей, страдающих болезнью Альцгеймера, искажается восприятие времени.

В эксперименте приняли участие 13 человек с болезнью Альцгеймера и 17 здоровых добровольцев, а еще 17 и 16 испытуемых отличались субъективным снижением когнитивных способностей и легкими когнитивными нарушениями соответственно. Участникам эксперимента, возраст которых колебался в диапазоне от 55 до 86 лет, предполагалось шесть раз посмотреть видео с красным мячом, попадающим в прозрачную чашку и выпрыгивающим из нее через какое-то время, а во время седьмого просмотра они должны были в момент предполагаемого выпрыгивания мяча нажать на кнопку. Стоит отметить, что мяч всегда выскакивал из чашки через фиксированный интервал времени, в то время как количество отскоков от дна варьировалось.

Наихудшие результаты продемонстрировали участники эксперимента с болезнью Альцгеймера, ученые обосновывают это искаженным восприятием времени и снижением способности к воспроизведению хронологического порядка у людей с когнитивными нарушениями.    


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