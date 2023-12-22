Установлена причина непереносимости звука «ногтями по стеклу»

Как сообщает издание Daily Mail, британские ученые, представляющие университет Ньюкасла, выяснили, почему звук «ногтями по стеклу» вызывает у подавляющего большинства людей неприятное чувство.

Исследователи отмечают, что подобная реакция на неприятный звук, частота которого колеблется в диапазоне от двух до пяти тысяч Гц, вызывает максимальную степень резонирования слухового прохода, подчеркнув, что в том же диапазоне находится крик человека или плач ребенка.

Уточнив, что реакция на подобные звуки досталась современным людям по наследству от предков, ученые предположили: «Похоже, здесь задействовано что-то очень примитивное. Это возможный сигнал бедствия, поступающий от миндалевидного тела к слуховой коре».