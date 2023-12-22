 

Установлена причина непереносимости звука «ногтями по стеклу»

22.12.2023, 2:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как сообщает издание Daily Mail, британские ученые, представляющие университет Ньюкасла, выяснили, почему звук «ногтями по стеклу» вызывает у подавляющего большинства людей неприятное чувство.

Исследователи отмечают, что подобная реакция на неприятный звук, частота которого колеблется в диапазоне от двух до пяти тысяч Гц, вызывает максимальную степень резонирования слухового прохода, подчеркнув, что в том же диапазоне находится крик человека или плач ребенка.

Уточнив, что реакция на подобные звуки досталась современным людям по наследству от предков, ученые предположили: «Похоже, здесь задействовано что-то очень примитивное. Это возможный сигнал бедствия, поступающий от миндалевидного тела к слуховой коре».    


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Установлена связь между нарушением усвоения кислорода и COVID-19

22.12 / Мнение: До оттепели еще далеко

22.12 / Установлена связь между сострадательностью и качеством сна

22.12 / DM: найден способ сохранить здоровье в старости

22.12 / Ничего он не старит, скорее, наоборот: как составлять этой зимой модные образы в черном цвете женщинам за 50

21.12 / Названа оптимальная диета для снижения сахара в крови

21.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Корабельная группировка США и НАТО у побережья Йемена

21.12 / Мнение: Гигиена восприятия

21.12 / Планшет Honor Pad 9 получил сразу восемь динамиков

21.12 / Тренды зимы-2024: лучшие стрижки сезона, идеальные для женщин с низким лбом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика