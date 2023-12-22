Rzeczpospolita – поляки не горят желанием идти на войну с Россией

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В ходе опроса, организованного изданием Rzeczpospolita, поляки рассказали, что они намерены делать в случае вооружённого нападения России. 37,4% граждан сделают выбор в пользу эвакуации — как внутри страны, так и за её пределы, 22% ничего не будут делать, а 11,6% пока что не знают, как поведут себя в этой ситуации. И лишь 15% опрошенных выразили готовность отправиться на фронт.



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В случае начала войны каждый третий поляк намерен бежать с места своего проживания. Таковы результаты исследования IBRiS, проведённого специально для издания Rzeczpospolita. Главный его вопрос: что они будут делать в случае вооружённого нападения РФ на Польшу. 29% сказали, что займутся волонтёрской деятельностью, к примеру, в больнице, 37,4% сделают свой выбор в пользу эвакуации, из них 11,9% — уедут за границу вместе с семьёй, а 25,5% — в безопасное место в Польше. Лишь 15,7% респондентов готовы пойти на добровольной основе на фронт, 22% ничего не будут делать, а 11,6% пока что не знают, как поведут себя в этой ситуации.

Заняться волонтёрской деятельностью обещают главным образом избиратели правящего лагеря — 38%, женщины — 32%, люди старше 50 лет — 65% и жители городов средних размеров — 32%. В основном они имеют большие семьи и среднее или высшее образование — по 33%. В ходе последних парламентских выборов они чаще всего голосовали за «Гражданскую коалицию» — 42% или левых — 41%. В свою очередь покинуть страну вместе с семьёй чаще всего планируют люди, которые не голосуют, — 15%, люди в возрасте 30—39 лет — 33%, сельские жители — 18%, люди со средним —19% или высшим образованием — 20%, и которые голосовали за «Третий путь» на последних выборах — 21%.

Результаты опроса показали, что главным образом избиратели партии «Право и справедливость» и «Конфедерация», то есть социально-консервативного лагеря, добровольно вступят в армию — 23%, мужчины — 31%, молодёжь (18—29 лет) — 37%. Об этом намерении говорят преимущественно жители крупных городов — 28%, чаще всего люди с самым низким уровнем образования: начальным, неполным средним или профессиональным. Это верующие поляки — 23%, которые на последних выборах проголосовали за ПиС — 24%.

Rzeczpospolita указывает: о том, что РФ готовится к конфронтации со странами НАТО, предупреждают многие аналитики и эксперты. Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера уверен, что у стран восточного фланга НАТО есть три года на подготовку. «Это то время, за которое на восточном фланге необходимо создать потенциал, который стал бы чётким сигналом к сдерживанию агрессии», — объясняет чиновник. Он уверен, что увеличение численности и довооружение польской армии могут стать элементом сдерживания России. В похожем духе высказывается и министр обороны Германии Борис Писториус, который считает, что в распоряжении немцев есть пять-восемь лет, чтобы наверстать упущенное — в вооружённых силах, в промышленности и в обществе.

Яцек Севера указывает на симптом, свидетельствующий о том, что РФ готовится к конфликту с Западом, — оружейная промышленность в РФ работает в три смены и способна восстановить свои ресурсы в течение последующих трёх лет.