 

Die Welt – Киеву предстоит расплачиваться за еврокредиты в течение 35 лет

22.12.2023, 1:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Урсула фон дер Ляйен объявила о последнем кредите в этом году для Киева. Продолжение кредитной программы в следующем году под вопросом из-за позиции Венгрии. Die Welt напоминает, что для Украины еврокредиты — суровая необходимость, без которой она не сможет платить зарплаты и пенсии, но они также увязаны с программой реформ, которые требует ЕС. Также это не безвозмездная помощь. Планируется, что Киев вернёт все долги за 35 лет после 2033 года.


AP

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о перечислении Украине последнего кредита в этом году. Он составит €1,5 млрд. В декабре 2022 года ЕС утвердил кредитное финансирование в размере €18 млрд, но в этом году принять новую программу кредитной помощи не удалось. Ситуация остаётся «неясной», — пишет Die Welt, так как глава Венгрии Виктор Орбан по-прежнему угрожает своим вето, потому что считает, что Брюссель несправедливо отказывает Будапешту в субсидиях.

В случае если в ближайшее время не будет найден компромисс с Венгрией, оставшиеся 26 стран-членов, вероятно, будут действовать самостоятельно, вне рамок ЕС, пишет немецкое издание. Следующий саммит ЕС запланирован на 1 февраля 2024 года, и фон дер Ляйен предупредила в четверг, что до этой встречи необходимо обязательно прийти к «соглашению, чтобы продолжать предоставлять Украине необходимую ей поддержку».

Die Welt отмечает, что Киев вынужден полагаться на еврокредиты, так как только они позволяют украинскому государству «обеспечивать продолжение выплат заработной платы и пенсий». От них же зависит продолжение работы школ, больниц и убежищ для перемещённых лиц. На эти деньги проводится ремонт критической инфраструктуры.

Немецкая газета также напоминает, что долгосрочная финансовая помощь поступает на Украину в виде займов и увязана с проведением реформ: «Кредиты, представлявшиеся до этого, были связаны с 20 обязательствами по реформированию и обязательствами по отчётности». То, что на Украине продолжаются боевые действия, не меняет условий для Киева, он должен продемонстрировать успехи в становлении правового государства и борьбе с коррупцией для продолжения программ финансовой помощи от ЕС.

Предполагается, что возвращать займы Киев начнёт после 2033 года, на их полную оплату у него уйдёт 35 лет. Речь идёт только о самой сумме кредитов, начисляемые проценты оплачивают страны — члены ЕС.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Rzeczpospolita – поляки не горят желанием идти на войну с Россией

21.12 / NBC – неудачи на фронте и усталость союзников подорвали «звёздный статус» Зеленского

21.12 / В Москве модернизировали и установили светофоры по 194 адресам

21.12 / Капибары заполоняют интернет и находят новую работу

21.12 / В Москве привели в порядок более 80 домов, известных по кино и литературе

21.12 / Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос почти до 4 трлн рублей

21.12 / Началось с надежд, закончилось разочарованием — Associated Press об итогах года для Украины

21.12 / Трамп может сорвать сделку по помощи Украине

21.12 / Школу с пятью фасадами построят в Нижегородском районе Москвы

21.12 / В Кремле вручили премию “Марка № 1 в России”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика