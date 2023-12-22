 

Установлена связь между сострадательностью и качеством сна

22.12.2023, 0:55, Разное
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Как сообщает издание Brain and Behavior, люди, отличающиеся повышенной степенью сострадательности, реже испытывают проблемы со сном, что показали результаты исследования, проведенного финскими учеными, представляющими Оулуский университет.

Ученые задействовали данные исследования Young Finns Study, начавшегося в 1980 году, а также воспользовались информацией о качестве сна людей, заполнивших опросник Temperament and Character Inventory в 2001 и 2012 году. Было установлено, что те, кто отличаются сострадательностью, испытывали расстройства сна значительно реже.

Кроме того, ученые отмечают, что наличие депрессии способно ухудшить качество сна вне зависимости от характера и темперамента человека.


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