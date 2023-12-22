DM: найден способ сохранить здоровье в старости

Как сообщает издание Daily Mail, здоровому старению, как отмечают эксперты американской ассоциации пенсионеров, способствуют качественный сон, позитивное общение, занятие любимым делом и полезное питание.

Результаты многочисленных исследований показывают, что одиночество может провоцировать развитие деменции, депрессии, сахарного диабета и инсульта, в то время как общение с друзьями и родственниками на регулярной основе, равно, как и участие в общественных мероприятиях, минимизирует степень развития обозначенных заболеваний.

Сохранить ясность рассудка и увеличить продолжительность жизни можно при помощи поддержания высокого уровня физической активности и средиземноморской диеты, подразумевающей употребление растительной пищи, рыбы, морепродуктов и сыра, что оказывает позитивное воздействие на когнитивные способности. Особое внимание следует уделять продолжительности сна и времени, уделяемому хобби.