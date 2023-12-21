 

Рупор кремлевской пропаганды: Корабельная группировка США и НАТО у побережья Йемена

21.12.2023, 22:45, Разное
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Корабельные группировки ВМС США и стран НАТО у побережья Йемена и в районе Персидского залива.
Вчера США объявили о начале операции по защите судоходства в Красном море. О наземном вторжении в Йемен речь пока не идет.
Хуситы между тем продолжают удары по торговым судам в Красном море и заявляют, что угрозы США их не пугают. Более того, по словам лидера хуситов, прямая война с США и Израилем это то, о чем мечтали хуситы с самого начала.

Пока что, крупнейшие судоходные компании прекратили рейсы через Красное море и Суэцкий канал из-за угрозы безопасности. Израиль несет огромные убытки из-за этого. Российские суда спокойно проходят через пролив, хуситы их не трогают. Как и китайцев.
Так что пожелаем хуситам больше метких залпов.

Источник: Colonel Cassad


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