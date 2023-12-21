 

Планшет Honor Pad 9 получил сразу восемь динамиков

21.12.2023, 22:27, Разное
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Китайская компания Honor представила планшет, цена которого, учитывая технические характеристики, является достаточно привлекательной.

Новинка Honor Pad 9, позиционируемая в качестве устройства для учебы, творчества и потребления контента, оснащена 12,1-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2560 х 1600 точек и частотой обновления 60 Гц. Фронтальная камера, разрешение которой составляет 8 мегапикселей, поддерживает запись видео 1080p, в то время как 13-мегапиксельная основная поддерживает запись видео 4K. Планшет основан на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Количество оперативной памяти может составлять 8 и 12 гигабайт, а постоянной – 128, 256 и 512 гигабайт. Стоит отметить, что девайс получил сразу восемь стереодинамиков Histen Sound.

В Китае цены на Honor Pad 9, который поступит в продажу 29 декабря, будут колебаться в диапазоне от 19,5 до 28,6 тысячи рублей.       


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