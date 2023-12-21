Тренды зимы-2024: лучшие стрижки сезона, идеальные для женщин с низким лбом

Идея хорошей стрижки заключается в том, чтобы подчеркнуть достоинства и скрыть некоторые недостатки. Чтобы сделать лицо с маленьким лбом гармоничным, придется играть с пропорциями, текстурой и линиями волос. Низкий лоб не должен быть источником комплексов. Эта особенность есть у многих женщин, что не мешает им выглядят потрясающе. Вот несколько вариантов удачных причесок для дам с низким лбом, которые находятся в трендах зимой 2024 года.

Длинные или средние волосы

Длинные или средней длины стрижки естественным образом удлиняют лицо с низким лбом, делая его визуально сбалансированным. Однако важно правильно выбрать длину в зависимости от формы лица. Лучше отдать предпочтение многослойной стрижке, которая не будет подчеркивать маленький лоб (главное фото).

Короткие стрижки

Их делают для создания объема на макушке, поэтому они очень подходят лицам с маленьким лбом. Неструктурированная пикси, придающая естественный объем, удлинит черты лица.

Асимметричные стрижки

Асимметричный боб — идеальный вариант для женщин с низким лбом. Он подчеркивает профиль лица, закрывая лоб и отвлекая от него внимание. Именно челка завершает образ с небольшим лбом.

Какая челка подойдет для маленького лба

Нужно сделать челку, которая идеально уравновесит лицо и придаст образу женственный и гламурный вид.

Шторка

Челка-занавеска останется супермодной в 2024 году. Она станет отличным вариантом для лица с низким лбом. Две боковые части челки идеально обрамляют лицо, удлиняя его и скрывая большую часть лба. Однако важно убедиться, что пряди достаточно длинные, чтобы создать более яркий визуальный эффект. Такая стрижка будет очень красиво смотреться на обладательницах круглой головы. Челка-шторка подходит для любого типа лица.

Густая челка

Густая челка поможет создать впечатление, что лоб выше, чем он есть на самом деле. Достаточно длинная челка дает необходимый эффект, делая лицо более гармоничным.

3. Зауженная челка

Этот вариант очень практичен и подойдет для тех, кто хочет смягчить лоб, не перегружая его. Такая челка создает ощущение мягкости и является отличным вариантом для женщин с тонкими и редкими волосами. Хорошо удлиняют и подчеркивают лицо длинные прямые волосы.

Как уложить волосы, если лоб маленький

1. Зачесать челку набок. Это идеальный вариант укладки для небольшого лба. Такая асимметрия уравновешивает лицо, особенно если сделать мелирование, чтобы придать немного большей густоты волосам.

2. Убрать волосы назад. Этот прием позволит сделать лоб выше и выглядеть величественно. Вариантов прически может быть много. Для вечернего выхода можно собрать волосы назад в хвост. Для повседневных мероприятий можно сделать небрежный пучок.

3. Придать прическе объема. Чтобы сделать лоб визуально выше, можно уложить волосы так, чтобы они выглядели объемнее. Если волосы короткие, красивый начес будет смотреться очень интересно. При длинных волосах сделать красивые волны, которые придадут образу женственности.

Прическа для круглого лица и небольшого лба

В этом случае следует отдавать предпочтение длинным волосам, которые можно будет укладывать по-разному. Следует попробовать разные прически и найти ту, которая поможет вам выглядеть лучше. Неплохо поиграть с цветом волос, создав приятную игру света.