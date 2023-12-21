 

Мумия Ленина стала официальным кандидатом от КПРФ на выборах президента

21.12.2023, 20:33, Разное
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Кандидатом в президенты России от КПРФ стал Владимир Ульянов-Ленин, который последние сто лет экспонируется в мавзолее на Красной площади.

Все необходимые документы для регистрации тела вождя мирового пролетариата уже переданы в ЦИК, поэтому в ближайшие дни создатель СССР сможет открыть избирательный счёт и начать предвыборную кампанию.

«Фигура Владимира Ильича священна для каждого коммуниста и русского человека, поэтому он имеет все шансы занять как минимум второе место. Уверен, что россияне поддержат кандидатуру и 2024 год ознаменуется возрождением советской власти», – объявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Официальный представитель ЦИК призвал журналистов не спекулировать на регистрации Ленина в качестве кандидата в президенты и дождаться публикации официального пресс-релиза избиркома.

«Ситуация и правда непростая. С точки зрения действующего законодательства препятствий для регистрации нет, так как парламентские партии могут выдвигать любую кандидатуру. Но в любом случае, следите за официальными публикациями ЦИК», – сказал он.

По информации «Комсомольской правды», коммунисты пока не определились, как Ленин будет исполнять свои обязанности в случае победы на выборах. Несколько видных партийных деятелей предложили создать нейросеть «Ленин вечно живой», в которую загрузят все труды вождя.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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