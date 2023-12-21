Мнение: О размерах предстоящей ж***ы… Что ещё говорят новости?

Ох. Как посмотришь пристально на экономическую статистику, так сразу бородатый анекдот вспоминается.

Тот самый, где приходит гендир однажды утром в свой кабинет, а в кресле какая-то противная, жирная, обрюзгшая туша сидит.

— Ты кто? — спрашивает директор.

— Я песец, — отвечает туша.

— Да? А что ты такой толстый?

— Я не толстый. Я — полный…

Вот такой же полный сейчас и надвигается, судя по статистике.

Макроэкономические индикаторы говорят, что Франция и Германия сейчас де-факто в рецессии. Аналитики ожидали улучшения ситуации к концу года на фоне рождественского подъёма спроса, но не вышло.

И прогнозы на предстоящий год неутешительные. Так что оба главнейших локомотива Европы «временно» выбывают из этой роли. А может быть, и начнут тянуть всю экономику Старого Света немного назад.

У немцев, например, Индекс делового климата IFO в декабре сократился до 86,4 пункта против 87,2 ранее (а ждали — роста до 87,8). На этом фоне глава IFO Клеменс Фюст заявил, что: «нынешние уровни индекса – совсем плохи. Ситуация с экспортом по-прежнему депрессивна. В промышленности особенно тяжёлые времена переживают энергоемкие отрасли. Портфель заказов продолжает сокращаться…».

Кажется, это всё слова, а «временные» трудности не будет очень заметны для простых европейцев, но — нет. Из-за ухудшения экономической ситуации вал корпоративных банкротств нарастает повсюду.

Количество обанкротившихся компаний в странах Европы уже превысило показатели 2008 года, когда в мире начался глобальный спад, названный позже «Великой рецессией». И если не случится чуда, уже скоро люди повсюду это почувствуют. Даже в Китае, который в позапрошлом году стал крупнейшим торговым партнёром Европы, обогнав #США.

Короче, ж***а надвигается повсеместно.

Думаете, Россия её не почувствует?

—