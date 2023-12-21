Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину. 21.12.2023

В рамках ежегодной акции "2 гвоздики товарищу Сталину" на могилу Сталина у кремлевской стены были возложены закупленные на средства граждан алые гвоздики в честь дня рождения вождя народов.

Мероприятие, как обычно, было согласовано с комендатурой Кремля. Всего было возложено 6400 алых гвоздик.

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