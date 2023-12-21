 

Рупор кремлевской пропаганды: 2 гвоздики товарищу Сталину. 21.12.2023

21.12.2023, 20:21, Разное
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В рамках ежегодной акции "2 гвоздики товарищу Сталину" на могилу Сталина у кремлевской стены были возложены закупленные на средства граждан алые гвоздики в честь дня рождения вождя народов.
Мероприятие, как обычно, было согласовано с комендатурой Кремля. Всего было возложено 6400 алых гвоздик.

Источник: Colonel Cassad


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