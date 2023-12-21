 

Онколог Странадко: Ожирение может привести к раку простаты

21.12.2023, 20:03, Разное
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Врач-уролог и онколог клиники «Евроонко» Михаил Странадко объяснил, что увеличение жировой ткани в организме приводит к нарушению кровообращения, что в конечном итоге может повысить вероятность возникновения рака простаты. Это происходит из-за кислородного голодания клеток, которые испытывают недостаток кислорода и высвобождают провоспалительные молекулы, известные как хемокины. Данные хемокины, в свою очередь, способствуют воспалительному процессу на локальном и системном уровнях, что может способствовать развитию рака простаты путем нарушения иммунных механизмов контроля.

Ожирение также увеличивает риск развития рака предстательной железы из-за своего влияния на строение этого органа. Следовательно, снижение уровня ожирения и поддержание здорового образа жизни играют важную роль в профилактике данного типа рака.

Другие факторы риска включают возраст и диету. У мужчин старше 65 лет риск развития рака простаты существенно выше. Относительно диеты, исследования показывают, что диета с высоким содержанием жиров, особенно красного мяса и жирных молочных продуктов, может увеличить вероятность развития рака простаты. С другой стороны, диета, богатая фруктами и овощами, может снизить этот риск, хотя точные питательные вещества, ответственные за этот эффект, пока неясны. Кроме того, каротиноиды, такие как ликопины, обнаружены в обработанных помидорах и могут подавлять рост клеток рака простаты, но их влияние на риск этого заболевания у мужчин требует дополнительных исследований.

Дополнительные рисковые факторы включают воздействие на окружающую среду, так как некоторые химические вещества могут повышать вероятность развития рака простаты у мужчин, работающих в определенных профессиях, таких как пожарные и фермеры. Еще одним важным аспектом риска является семейный анамнез, исходя из данных Американского онкологического общества. Если есть семейные случаи этого заболевания, риск также может быть выше.


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