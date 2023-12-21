МИД протестует против производства «Советского шампанского» в Шампани

МИД России выразил своё возмущение по поводу

производства шампанского под маркой «Советское шампанское» во французской

провинции Шампань. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, это не только оскорбление чувств российских

потребителей, но и нарушение международных правил интеллектуальной

собственности.

Как отметил известный сомелье, знакомый с

ситуацией, но попросивший «не позорить его и не раскрывать его имя», производство «Советского шампанского» во Франции – всего лишь

маркетинговый ход, который позволяет привлечь внимание российских эмигрантов и

увеличить продажи французского шампанского на российском рынке.

«Здесь нет ничего общего с качеством или происхождением напитка, чистая реклама, причём недобросовестная», — добавил эксперт.

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