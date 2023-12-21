Владимир Путин предложил расширить горизонт планирования до 2036 года

Президент РФ Владимир Путин выразил необходимость продления планов развития страны до 2036 года, в связи с завершением действующих национальных проектов в 2024 году, которые были запущены еще в 2018 году. Он подчеркнул, что новые цели должны соответствовать возросшим возможностям государства и более высоким запросам общества.

В ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, президент отметил накопленный потенциал, который позволяет стране перейти на качественно новый уровень развития. Он подчеркнул, что планы по развитию инфраструктуры, социальной сферы и поддержке демографии являются предельно реалистичными. Они разрабатываются с учетом экономических возможностей страны и динамики ее отраслей.

Президент также подчеркнул, что российская экономика успешно адаптировалась к изменяющимся внешним условиям. Он отметил, что компании укрепились в сфере логистики и заменили ряд иностранных материалов и комплектующих на отечественные аналоги.

Согласно данным Минфина, расходы госбюджета на национальные проекты к 1 декабря составили 2,53 трлн рублей, что составляет 84,5% от плановых бюджетных назначений. Высокую эффективность продемонстрировали нацпроекты в сфере “Культура” (92,1%), “Наука и университеты” (92%), “Демография” (91,8%), “Жилье и городская среда” (89,4%). В федеральном бюджете на национальные проекты были выделены средства в размере 3,2 трлн рублей в 2022 году, 2,9 трлн рублей в 2023 году и 3 трлн рублей в 2024 году.