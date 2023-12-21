 

В Южной Корее начнут бороться со «шринкфляцией»

21.12.2023, 18:51, Разное
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С 2024 года Южная Корея вводит новые правила для производителей товаров, направленные на предотвращение “шринкфляции” – сокращения объема упаковки товаров вместо увеличения цен. Новое требование заключается в указании, насколько уменьшился вес или объем упаковки. Для контроля будет создана специальная комиссия, следящая за размерами и ценами товаров, а нарушителей ожидают штрафы.

В текущем году многие жители Южной Кореи жалуются на уменьшение размеров упаковок различных товаров – от чипсов и пива до пельменей и куриного мяса. Ранее Министерство финансов Южной Кореи провело расследование и выявило не менее 37 случаев сокращения размера упаковок.

Инфляция в стране достигла рекордных 6,3% в июле 2022 года и находится на уровне 3,3% в ноябре текущего года. Хотя ее уровень существенно ниже, чем во многих других странах, для Восточной Азии он все равно является заметным ухудшением для потребителей, учитывая исторически низкую инфляцию в регионе.

Сокращение объема упаковки, известное как “шринкфляция”, становится актуальной проблемой для потребителей не только в Южной Корее, но и в разных странах мира. Во французской сети супермаркетов Carrefour уже введены меры для борьбы с этой практикой, включая обозначение товаров, которые подверглись сокращению упаковки, специальными оранжевыми ценниками.

В США активные пользователи социальных сетей, в частности Reddit, запустили флешмоб, распаковывая популярное печенье Oreo и демонстрируя, что в него стали класть меньше крема между печеньем. Reddit также имеет форум r/shrinkflation, где более 100 тысяч участников делятся изображениями и описаниями товаров, которые, по их мнению, подверглись подобному сокращению.


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